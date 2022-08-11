Общественное объединение владельцев научных и литературных произведений Турции в рамках проекта «Дар библиотекам тюркского мира» передало в дар Узбекистану 20 тыс. книг на турецком языке. Об этом сообщает Anadolu.

Проект был организован объединением при помощи Министерства культуры и туризма Турции и Агентства по координации и сотрудничеству. Церемония передачи книг состоялась в офисе агенства в Ташкенте, в ней приняли участие посол Турции в Ташкенте Олган Бекар, глава Общественного объединения владельцев научных и литературных произведений Турции Мехмет Нури Пармаксыз, координатор программ агентства Джемалеттин Туней и ректоры университетов, куда будут переданы книги.

В ходе мероприятия посол Бекар напомнил, что сотрудничество между Турцией и Узбекистаном во всех сферах развивается с каждым днем. Устойчивыми связи становятся лишь при развитии сотрудничества в культурной сфере, добавил он.

Ранее стало известно, что в бизнес-столице Пакистана Карачи будет создан турецкий культурный центр, который будет продвигать язык, культуру, искусство и историю страны. Уточнялось, что он будет не только продвигать культурную деятельность в пакистанском городе, но и предоставлять исследователям, преподавателям и студентам возможность изучать турецкую историю и культуру.

Весной сообщалось, что в Азии и Африке растет интерес к изучению турецкого языка: в пакистанской провинции Пенджаб, а также в Уганде учащимся начали предлагать соответствующие курсы. Их предоставляет основанный в 2007 году некоммерческий Институт Юнуса Эмре, который призван продвигать турецкую культуру, язык и искусство по всему миру. Он работает в 66 странах, заключил договоры с 400 университетами и уже выдал 3,5 млн дипломов изучающим турецкий язык. В Пакистане у института есть три филиала — в Лахоре, Карачи и Исламабаде, и он предлагает шесть уровней изучения языка — A1, A2, B1, B2, C1, и C2.

В 2021 году в рамках проекта «Пусть моим подарком будет Коран», осуществляемого под руководством Управления по делам религии Турции и фонда Diyanet, учащимся и малоимущим в Узбекистане раздали 30 тыс. экземпляров перевода смыслов Корана на узбекском языке.