Палестинцы, живущие на Западном берегу, смогут вылететь в турецкую Анталью из аэропорта «Рамон», пишет Reuters. Первые специальные рейсы начнутся через две недели в пилотном режиме. В сентябре к ним добавятся полеты в Стамбул. Рейсы будут выполнять турецкие авиакомпании Pegasus и Atlas дважды в неделю.

Пилотный проект был инициирован израильскими генерал-майором Расаном Элианом. Он разрабатывал схему, которая позволила бы палестинцам из Иудеи и Самарии летать за границу через «Рамон», а процедуры безопасности для этой схемы были созданы совместно со службой безопасности и полицией Израиля.

По данным издания, схема была разработана израильскими властями в первую очередь в результате давления США, которые добивались упрощения возможностей для передвижения палестинцев. «Мы поддерживаем усилия по облегчению путешествий для жителей Палестины», — заявил посол США в стране в комментарии Reuters.

Ранее сообщалось, что Израиль рассматривает возможность разрешить жителям Палестины летать через аэропорт «Рамон».

Однако представители палестинской стороны сообщили, что с ними консультации на эту тему не велись. «К нам никто не обращался, — рассказал член Организации освобождения Палестины Вазел Абу Юсеф. — Чего мы хотим, так это возвращения аэропорта Иерусалима, чтобы он мог служить как палестинский».

Палестинцы, проживающие на территориях, оккупированных Израилем в 1967 году, не могут вылетать из аэропорта «Бен Гурион» без специального разрешения. Как правило, они летают за границу через Иорданию с длительными пересадками. Теперь для этих нужд жители Палестины смогут пользоваться аэропортом «Рамон», расположенным в 300 км от Иерусалима.

Ранее палестинцы с Западного берега неоднократно подвергались атакам со стороны Израиля. Из-за этого в 2021 году министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики призвал Африканский союз лишить Израиль статуса наблюдателя при организации. Он добавил, что это государство рассматривает «международное право и права человека как препятствия и продолжает совершать военные преступления и преступления против человечности, которые уже давно лишили его права занимать место за африканским столом».