В России туроператоры и авиакомпании начали анонсировать зимние туры, причем самыми популярными направлениями стали Турция, ОАЭ и Египет. Об этом сообщает издание «Моменты».

«Туроператоры и авиакомпании уже начали анонсировать зимние туры. Туристы зимой любят ездить в Стамбул на горнолыжные курорты, — пояснила ему владелица турагентства «Раз, два тур» Милана Люблина. — В ОАЭ в холодное время года можно купаться, там комфортная погода. Спрос на зимние поездки есть, поэтому нужно покупать заранее, чтобы не переплачивать».

Она рассказала, что полетную программу в Арабские Эмираты будет выполнять авиакомпания FlyDubai, в Египет летают Nordwind и RedWings, а в Турцию туристам доступны еженедельные перелеты от туроператора ANEX Tour. В ближайшее время стоимость путевок в Турцию может заметно снизиться из-за падения лиры, ранее заявил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Произошедшее ранее подорожание туров он связал с тем, что в этом сезоне турецкие гостиницы взяли на себя обязательства за туры европейских партнеров. «Эти поездки не могли состояться из-за коронавируса. В этом году все, кто не смог улететь два года назад, отправились в путешествия, и, соответственно, возник ажиотаж», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что россияне открыли для себя «брокерский туризм» в Турции, то есть начали приезжать в страну, чтобы открывать там счета. Также они начали путешествовать с этой целью в ОАЭ, Армению и Казахстан. Таким образом россияне инвестируют деньги, так как покупать иностранные акции через российские компании и площадки стало сейчас небезопасно из-за риска их заморозки западными биржами или ответных мер ЦБ.

В Анталье также вырос спрос на гольф-туризм. Ожидается, что его любители будут посещать провинцию и в зимние месяцы. В нынешнем сезоне туда приехало даже больше, чем ожидалось, гольф-туристов из Великобритании, Германии, балканских стран, Индонезии, Малайзии и ЮАР.

Ранее стало известно, что в 2021 году количество въезжающих в Турцию российских туристов за год увеличилось более чем вдвое — на 120%. Всего в 2021 году страну посетили около 4,7 млн россиян, их доля в иностранном турпотоке составила 16%. На втором месте по количеству посетивших Турцию в прошлом году туристов оказалась Германия (3,1 млн человек и 12,5% потока), на третьем — Украина (2,1 млн туристов и 8% потока).