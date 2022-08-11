ООН: Мы наблюдаем прогресс по зерновому вопросу

Процесс вывоза продовольствия из Украины налаживается. В ООН отмечают прогресс по зерновому вопросу. Недавно в Черноморск прибыло очередное судно для загрузки кукурузой. Ожидается, что в ближайшее время из Украины выйдут еще 12 судов с зерном. Решающую роль в решении глобального продовольственного кризиса сыграло соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН в Стамбуле 22 июля. #trtнарусском #ООН #украинскоезерно #соглашение