Цифровой терроризм — угроза национальной безопасности — Алтун

Экстремистские организации используют соцсети в своих интересах. О растущей угрозе на семинаре «Новые медиа и цифровой терроризм» в Анкаре заявил глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун. По его словам, цифровой терроризм является вопросом национальной безопасности. #trtнарусском #Алтун #террористы #соцсети