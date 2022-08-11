ПОЛИТИКА
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Цифровой терроризм — угроза национальной безопасности — Алтун
Экстремистские организации используют соцсети в своих интересах. О растущей угрозе на семинаре «Новые медиа и цифровой терроризм» в Анкаре заявил глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун. По его словам, цифровой терроризм является вопросом национальной безопасности. #trtнарусском #Алтун #террористы #соцсети
Цифровой терроризм — угроза национальной безопасности — Алтун / Others
11 августа 2022 г.
Истории
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