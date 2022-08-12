Российская сторона предложила Турции до конца августа увеличить количество выполняемых турецкими авиакомпаниями авиарейсов между странами с порядка 85 до 100 в сутки. Об этом сообщает газета Hurriyet. Необходимость связана с тем, что за последние пять месяцев аэропорт Стамбула также стал «пересадочным пунктом номер один» для выезда в Европу.

«Сегодня турецкие компании, особенно Turkish Airlines, выполняют в среднем 85 рейсов в день из России в Турцию. Фактически российская сторона предлагает Турции до конца августа увеличить количество рейсов до 100 в сутки. С учетом российских авиакомпаний, которые в основном летают в Турцию, из России прилетает и отправляется около 120 самолетов», — говорится в публикации. Московский аэропорт Внуково настолько загружен, что иногда турецкие самолеты взлетают каждые несколько минут, также отметили авторы статьи.

Также россияне, использующие Турцию как транзитную страну, сталкивались с трудностями при покупке билетов Turkish Airlines, однако теперь эта проблема разрешилась.

«Платежный кризис окончательно разрешился в начале июля. С идентификацией российской карты «Мир» в системе в Турции россияне получили возможность приобретать билеты не только до Стамбула, Антальи, Бодрума или Анкары, но и до конечного пункта назначения в третьей стране», — уточняется в публикации.