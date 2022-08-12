Губернатор иракского города Мосула Неджим аль-Джуббури заявил, что проект обновления местного аэропорта поручен тандему двух турецких компаний с большим международным опытом — TAV Airports и 77 Construction. Об этом пишет Anadolu.

По словам Куббури, с этими компаниями подписан соответствующий контракт. В результате реконструкции аэропорт Мосула, который ранее использовался для внутренних рейсов, будет функционировать как международный. Также губернатор подчеркнул, что ремонтные работы начнутся в ближайшее время и что после завершения работ аэропорт Мосула станет «новыми воротами Ирака в мир».

Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми объявил о грядущей перестройке аэропорта в Мосуле, который так и не был до конца отремонтирован после разрушения боевиками ИГИЛ пять лет назад. Премьер также заложил камень, символизирующий начало реновации аэропорта. Его директор Хайдер Али заявил AFP, что реконструкция продлится около двух лет. В январе местные власти утверждали, что для полного восстановления города будет выделено $266 млн, большая часть из которых будет потрачена на проекты в сфере здравоохранения, образования и логистики в 2021-2022 годах.

Аэропорт Мосула был разрушен в 2016-2017 годах боевиками ИГ вместе со многими другими городскими зданиями.