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Россия хочет присвоить электроэнергию из Запорожской АЭС — эксперт
Сможет ли Россия поставлять электроэнергию из Запорожской АЭС в аннексированный Крым и Краснодарский край, а также грозит ли Украине блэкаут? Обо всем этом в интервью TRT на русском рассказала независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарна. Мощность Запорожской АЭС — более 6000 МВт. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе и девятая по мощности в мире. #trtнарусском #запорожье #украина #аэс #россия #новости #новини
Россия хочет присвоить электроэнергию из Запорожской АЭС — эксперт / Others
12 августа 2022 г.
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