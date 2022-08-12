Россия хочет присвоить электроэнергию из Запорожской АЭС — эксперт

Сможет ли Россия поставлять электроэнергию из Запорожской АЭС в аннексированный Крым и Краснодарский край, а также грозит ли Украине блэкаут? Обо всем этом в интервью TRT на русском рассказала независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарна. Мощность Запорожской АЭС — более 6000 МВт. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе и девятая по мощности в мире. #trtнарусском #запорожье #украина #аэс #россия #новости #новини