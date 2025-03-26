Парламент Армении во втором и окончательном чтении одобрил законопроект «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». За проект проголосовали 64 депутата, против высказались только семь законодателей.

Инициатива, первоначально выдвинутая объединением партий «Платформа демократических сил», собрала 60 тыс. подписей граждан при необходимых 50 тыс. В январе законопроект был одобрен правительством Армении, а 12 февраля получил поддержку парламента в первом чтении.

«Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Я имею в виду начало визовой либерализации и ряд других инструментов, которые использовались или обсуждаются с ЕС», — заявил Мирзоян.

Решение армянских властей идет вразрез с позицией Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил, что Ереван уже является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что приносит стране «весьма положительные дивиденды».

«Быть одновременно членами двух разных организаций нельзя, так как в ЕАЭС свое таможенное пространство, зона свободного перемещения товаров, услуг, людей, капиталов, там [в ЕС] другая, там другие нормы», — заявил Песков.

Несмотря на это предупреждение, армянские власти продолжают курс на сближение с Европейским союзом. Глава МИД страны Арарат Мирзоян отметил возросшую «политическую поддержку Армении» со стороны ЕС, включая размещение миссии гражданских наблюдателей и готовность Брюсселя поддержать экономическую устойчивость республики.

К слову, размещение европейских сил на границе Армении и Азербайджана остается одним из главных камней преткновения в заключении мирного соглашения. Азербайджан неоднократно выражал недовольство в связи с миссией, заявляя, что она действует без согласования с Баку.

При этом в Ереване подчеркивают, что не намерены полностью разрывать экономические связи с ЕАЭС, отмечая важность диверсификации торговых партнеров для страны.