ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Трудный евроразворот Армении
Вопреки предупреждениям Москвы, парламент Еревана одобрил начало процесса вступления в ЕС. Однако Армения уверяет, что не собирается покидать ЕАЭС
Трудный евроразворот Армении
Парламент Армении / Reuters
26 марта 2025 г.

Парламент Армении во втором и окончательном чтении одобрил законопроект «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». За проект проголосовали 64 депутата, против высказались только семь законодателей.

Инициатива, первоначально выдвинутая объединением партий «Платформа демократических сил», собрала 60 тыс. подписей граждан при необходимых 50 тыс. В январе законопроект был одобрен правительством Армении, а 12 февраля получил поддержку парламента в первом чтении.

«Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Я имею в виду начало визовой либерализации и ряд других инструментов, которые использовались или обсуждаются с ЕС», — заявил Мирзоян.

Решение армянских властей идет вразрез с позицией Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил, что Ереван уже является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что приносит стране «весьма положительные дивиденды».

«Быть одновременно членами двух разных организаций нельзя, так как в ЕАЭС свое таможенное пространство, зона свободного перемещения товаров, услуг, людей, капиталов, там [в ЕС] другая, там другие нормы», — заявил Песков.

Несмотря на это предупреждение, армянские власти продолжают курс на сближение с Европейским союзом. Глава МИД страны Арарат Мирзоян отметил возросшую «политическую поддержку Армении» со стороны ЕС, включая размещение миссии гражданских наблюдателей и готовность Брюсселя поддержать экономическую устойчивость республики.

К слову, размещение европейских сил на границе Армении и Азербайджана остается одним из главных камней преткновения в заключении мирного соглашения. Азербайджан неоднократно выражал недовольство в связи с миссией, заявляя, что она действует без согласования с Баку.

При этом в Ереване подчеркивают, что не намерены полностью разрывать экономические связи с ЕАЭС, отмечая важность диверсификации торговых партнеров для страны.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us