Первая партия зерна из Украины прибыла в Италию

В порт итальянского города Равенна прибыло первое судно с 13 тыс. тонн кукурузы из Украины. Судно вышло из порта Черноморск 5 августа. Сухогруз сделал остановку в Стамбуле, где был досмотрен. Отмечается, что это первая партия продукции, достигшая Италии после заключения зернового соглашения. Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что уже 16 судов с 450 тыс. тонн сельхозпродукции отчалили от украинских портов с начала августа.