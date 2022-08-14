ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Первая партия зерна из Украины прибыла в Италию
В порт итальянского города Равенна прибыло первое судно с 13 тыс. тонн кукурузы из Украины. Судно вышло из порта Черноморск 5 августа. Сухогруз сделал остановку в Стамбуле, где был досмотрен. Отмечается, что это первая партия продукции, достигшая Италии после заключения зернового соглашения. Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что уже 16 судов с 450 тыс. тонн сельхозпродукции отчалили от украинских портов с начала августа.
Первая партия зерна из Украины прибыла в Италию / Others
14 августа 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us