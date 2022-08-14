Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на бундестаг, чтобы вернуть частично отозванные привилегии. Издание NDR пишет об этом со ссылкой на адвоката экс-главы правительства Германии Михаэля Нагеля.

Соответствующий иск был направлен в административный суд Берлина. Согласно нему, экс-канцлер требует вернуть ему офис и ранее сокращенных сотрудников. Также адвокаты Шредера утверждают, что решение бюджетного комитета бундестага о сокращении финансирования его бюро и приостановке работы было незаконным. Защита бывшего главы правительства заявила, что такие меры не должны приниматься «в демократическом правовом государстве».

Весной Герхарда Шредера лишили части привилегий, которые положены бывшему главе правительства страны: к примеру, власти прекратили финансирование его бюро. При этом личные привилегии экс-канцлера — ежемесячная пенсия и право на охрану — остались в силе. В бундестаге пояснили, что Шредер все равно не использует доступные ему офисные помещения и ставки сотрудников бюро, которые уволились после начала войны в Украине.

Ранее Герхард Шредер сталкивался с критикой из-за чересчур тесных связей с Россией. В частности, недавно он заявил, что в конце июля вновь встречался с президентом России Владимиром Путиным. До этого нынешний канцлер Германии Олаф Шольц призвал его отказаться от всех постов в российских государственных компаниях. Весной экс-канцлер вышел из совета директоров «Роснефти» и отказался от предложения войти в совет директоров «Газпрома».

В августе специальная комиссия Социал-демократической партии Германии заявила, что не видит поводов для вынесения порицания или исключения Шредера из партии. В решении сообщалось, что он «не виновен в нарушении правил партии, так как ни один факт нарушения с его стороны не доказан». Также в комиссии уточнили, что основанием для дисциплинарного взыскания может быть «нарушение устава, принципов или порядка Социал-демократической партии», и только при наличии данных фактов могут приниматься дисциплинарные меры — с учетом того, «был ли нанесен серьезный ущерб партии». Ранее его исключения из партии потребовали 17 районных и городских партийных объединений, в том числе против него выступил его бывший соратник, нынешний федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.