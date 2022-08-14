Более 900 тыс. рыб были одновременно выпущены в 21 озеро в нескольких районах Стамбула в рамках городского проекта «Рыболовство и водные ресурсы». Как пишет Daily Sabah, это мероприятие было отмечено церемонией в зеленом районе Бейкоз.

В ходе церемонии директор по сельскому и лесному хозяйству провинции Стамбул Ахмет Явуз Караджа заявил, что рыболовство поддерживалось усилиями властей в течение последних пяти лет. «Сегодня мы отмечаем введение в наши внутренние воды в общей сложности 2,24 млн карпов, а также 937 тыс. особей, которые мы только что завезли в местные водоемы», — отметил Караджа.

Он добавил, что целью проекта было увеличить популяцию рыбы во внутренних водах для граждан Стамбула и любителей рыбалки, проживающих в сельской местности региона. «Мы хотим, чтобы рыбаки использовали рыбную ловлю как источник доступного, дешевого протеина, это наша финальная цель. Это очень важная и значимая для Стамбула программа», — заключил директор.

Создатели программы надеются в будущем увеличить разнообразие рыб в регионе, а также их количество в дикой природе, Караджа подчеркнул: «Для этого мы занимаемся развитием рыболовства уже в течение последних четырех-пяти лет».

В Турции рыбными ресурсами занимается Главное управление рыболовства, которое находится под контролем Министерства сельского и лесного хозяйства. Целью работы этих ведомств является обеспечение доступным протеином турок, живущих в сельской местности, а также сохранение разнообразия рыб в регионе и других природных ресурсов для будущих поколений.

Таким образом, в стране разрешено частное рыболовство, но коммерческий вылов рыбы во внутренних водах сейчас находится под запретом. По словам Караджи, в стамбульских водоемах благополучно обитают карпы, причем, по сообщениям местных властей, вес некоторых выловленных особей достигает 30 кг.

В 2021 году в Турции стартовала активная фаза строительства большого промыслового траулера для российской «Тихоокеанской рыбопромышленной компании». Контракт на строительство судна магаданские рыбаки и крупнейшая в Европе судоверфь Tersan подписали в ноябре 2020 года, а сам проект более полугода готовили специалисты одного из лучших в мире проектантов в области кораблестроения — норвежской компании Skipsteknisk AS. Судно предназначено для тралового лова и переработки минтая, сельди, иваси и ставриды, в том числе в условиях битого льда, в промысловых районах Тихого океана.