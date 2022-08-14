В Турции на верфи Ares началось серийное производство бронированного беспилотного корабля AUSV, которое разработали в рамках проекта ULAQ. Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на представителя верфи Онура Йылдырыма.

Ожидается, что в год будет производиться по 50 таких кораблей. Массовое производство было инициировано по запросу отдельных государств, которые проявили интерес к проекту.

Корабль разработали в сотрудничестве с компанией Meteksan Defense Industry, лидером оборонной индустрии Турции. По словам Йылдырыма, AUSV получил боевой модуль Koralp с пулеметом калибра 12,7 мм, испытания которого начались несколько лет назад и были завершены в январе. В 2021 году беспилотному кораблю удалось с огромной точностью поразить цели во время учений Denizkurdu («Морской волк»), проведенных турецкими Военно-морскими силами. Во время учений AUSV использовал ракеты Cirit, произведенные другим турецким оборонным гигантом — Roketsan.

Дальность AUSV — 400 км, а максимальная скорость — 65 км/ч. На корабле установлены современные приборы наблюдения и оборудование зашифрованной связи. Управлять им можно как дистанционно, так и через спутник, также AUSV способен выполнять задачи автономно.

«Он может выполнять морские миссии и операции автономно, оставаясь в рамках правил предотвращения конфликтов, анализируя данные при помощи собственного алгоритма и программного обеспечения без помощи оператора, — пояснил Йылдырым. — При этом все системы, за исключением включения оружия, активируются автономно и позволяют лодке безопасно курсировать». Он также подчеркнул, что ULAQ — это зонтичный бренд, в рамках которого все прототипы получат разные конфигурации. К примеру, принявший участие в учениях прототип создан для атаки на надводные объекты и защиты портов.