Немецкая образовательная система столкнулась с острой нехваткой кадров из-за потока беженцев из Украины, пишет Die Welt. Также педагогам на местах не хватает рекомендаций от администрации, отмечается в публикации.

«Школьное обучение украинских детей обычно зависит от местных условий. Много импровизаций, нет конкретных процедурных указаний со стороны земель, — сказано в статье. — Школьная администрация пытается устроить детей в существующие приветственные классы, но в других случаях все зависит от возможностей соответствующей школы, какие учебные программы, некоторые из которых индивидуальны, можно предложить украинским ученикам».

Кадровый кризис повлиял на возможности интегрировать беженцев в немецкую среду, где сложно избежать неравенства, заявила по этому поводу член Союза образования и науки Аня Бенсингер-Штольце.

«Нехватка учителей в школах серьезна и больше всего сказывается на тех, кто нуждается в особой поддержке или не имеет поддержки дома. Успех в школе в Германии по-прежнему зависит от социального происхождения», — считает она.

Многие комментаторы статьи также подтвердили наличие кризиса в Германии. «Когда приходит сразу 150 тыс. школьников, то, конечно, учителей не хватает. Не говоря уже о десятках тысяч за последние несколько лет. Максимум 30 детей в классе, минимум три учителя в классе, откуда они все вдруг возьмутся?» — написала одна из них.

Ранее страна уже столкнулась с нехваткой мест для беженцев с Украины, из-за чего несколько муниципалитетов и земель ввели мораторий на прием мигрантов. Так, в Саксонии уже не хватает средств для выплаты социальных пособий, а в некоторых городах земли Северный Рейн — Вестфалия, например, в Билефельде, тоже превышен допустимый порог по приему мигрантов, поэтому приезжих перенаправляют в общежития в Бохуме. Власти Баварии заявили, что не смогут регистрировать у себя беженцев, и потому отсылают их в другие федеральные земли.

Земли, районы и коммуны, которые ввели мораторий на прием беженцев, объяснили это необходимостью защитить местные школы, детские сады, медицинские и государственные учреждения. О подобных проблемах заявили и в Берлине: чтобы там остаться, необходимо иметь в городе жилье, работу или родственника. Однако эти ограничительные меры помогут лишь отсрочить решение проблемы: если поток беженцев не снизится, всем федеральным землям все равно придется их принимать.

Кризис в сфере образования в Германии происходит на фоне других, еще более значительных проблем. Власти страны столкнулись со значительным ростом цен, инфляцией и нехваткой энергии из-за войны в Украине и введенных против России санкций. Помимо прочего, сообщалось, что из-за роста цен на энергоносители ближайшей зимой миллионы немцев не смогут платить за отопление. Также из-за нехватки энергии может быть осложнена работа крематориев в стране, а мюнхенская энергетическая компания снизила минимальную температуру в бассейнах и саунах и запустила программу на €10 млн по расширению систем централизованного отопления, которые работают на возобновляемых источниках энергии.