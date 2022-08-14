КНР двигается в сторону рецессии. Такие выводы аналитики делают на основе свежей порции данных от Государственного статистического управления страны за июль. По оценкам ведомства, индекс потребительских цен (CPI), который представляет собой ключевой индикатор уровня инфляции, вырос в Китае в прошлом месяце на 2,7% в годовом исчислении. В городской местности цены выросли в годовом выражении на 2,6%, в сельской — на 3%. В то же время индекс цен производителей (PPI) поднялся только на 4,2% против 6,1%, которые наблюдались в июне.

Статистика, впрочем, соответствует тенденциям предыдущих периодов. Исследователи отмечают, что негативные факторы, которые могут быть индикацией приближения рецессии в Китае, заключаются в росте ВВП во втором квартале меньше уровня прогнозов и инверсии доходностей на банковском рынке. К комплексу позитивных явлений экономисты относят лишь низкую ключевую ставку, повышения которой пока не предвидится, позиции американского доллара, трехмесячное снижение безработицы, а также наметившийся после локдаунов восстановительный потенциал.

Но их может оказаться недостаточно. Есть точка зрения, что для китайского руководства общие обстоятельства являются крайне негативными: суммарно, по результатам первых шести месяцев 2022 года, годовой рост ВВП страны составил только 2,5%, в то время как официально декларируемая властями КНР цель на весь нынешний год представляет собой показатель в 5,5%. Сейчас даже такая планка выглядит довольно амбициозно и нереализуемо, однако для Пекина это были бы наиболее низкие темпы роста примерно за три десятилетия.

Американский экономист Стивен Роуч выступил с предупреждением, что в случае с КНР нельзя исключать наступление рецессии. «Заманчиво предположить, что повторится то, что мы видели в 2020 году, когда экономика рухнула почти на 7% в годовом исчислении, а четыре квартала спустя взлетела на 18%», — напоминает исследователь. Однако сейчас, по его словам, такой сценарий выглядит маловероятным. Согласно оценкам Роуча, траектория восстановления в китайском контексте на этот раз будет «гораздо более приглушенной».

Карантинная экономика

Впрочем, эксперты делают оговорку: возможности рецессии во второй половине года нельзя исключать ни для любой другой страны мира. Так, по словам Роуча, в этом плане КНР похожа на любую другую экономику. «Когда у вас слабое восстановление, вам не хватает подушки безопасности, которая позволила бы вам выдержать последующие потрясения», — пояснил экономист. В этой связи для КНР закономерно ожидать слабый отскок и риск нового шока. Это может быть либо очередной карантин, либо любые другие непредсказуемые явления.

Низкие показатели Пекина в начале этого года принято объяснять карантинной спецификой — затяжными локдаунами в ряде национальных индустриальных центров и, главным образом, продлившимся два месяца строгим профилактическим режимом в Шанхае. По итогам ВВП этого самого крупного города КНР с населением 26 млн человек, обладающего масштабными промышленными и транспортными возможностями, упал во 2-м квартале в годовом выражении на 13,7%. Курс на «нулевую терпимость» к коронавирусу считается личной инициативой Си Цзиньпина.

В связи с этим самой эффективной правительственной мерой, нацеленной на обеспечение надежных стимулов, стал бы отказ от стратегии жестких карантинных ограничений, утверждает главный экономист специализирующегося на Китае берлинского аналитического центра MERICS Макс Ценгляйн. Эксперт подчеркивает, что от драконовских инициатив по борьбе с ковидом начинает все больше страдать средний класс Китая.

Синхронно с этим КНР переживает тяжелый кризис на перегретом рынке недвижимости. Исследования показывают, что десятый месяц подряд в стране снижается индекс цен на новое жилье в 70 крупнейших городах, и это явление, по оценкам исследователей, может многократно усложнить ту ситуацию, в которой находятся и без того закредитованные девелоперские конторы. Кроме того, в этих обстоятельствах увеличивается число домашних хозяйств, сталкивающихся с трудностями при обслуживании кредитов по ипотеке.

Комплекс этих факторов заставляет беспокоиться за стабильность всей банковской системы Китая.

Партийный престиж

После того, как Си Цзиньпин, вероятно, обеспечит себе третий срок полномочий, ему придется браться за экономические проблемы всерьез, заявил президент Independent Strategy, инвестор Дэвид Рош. По словам аналитика, скорее всего, председатель КНР сможет вопреки потрясающим страну проблемам пройти процедуру переизбрания: в высших эшелонах власти в Коммунистической партии, по этим оценкам, «реального сопротивления ему нет», даже несмотря на то, что не все одобряют экономические подходы «кормчего».

Однако если Си Цзиньпин собирается провести очередной срок правления благополучно и без существенных потрясений, ему придется «добиться реального прогресса» в социальной сфере, и это будет большим вызовом, подчеркивает Рош.

С этими оценками солидарен партнер-основатель Rhodium Group Дэниел Розен. Эксперт подчеркивает: если КНР сможет извлечь уроки из нынешнего экономического кризиса, то страна вернется к сильному и устойчивому росту. Однако для этого высшему руководству, по-видимому, придется жертвовать чем-то в сфере идеологических установок.

«Это такая же жесткая сделка с историей, которая побудила Дэн Сяопина, Чжу Жунцзи и других китайских лидеров прошлого отказаться от видимости партийной власти и престижа, чтобы раскрыть экономический потенциал страны», — констатирует аналитик. По его словам, признание необходимости отступления от возрождающегося этатизма в национальной экономике и возвращения к рынку было бы горькой политической пилюлей для Си Цзиньпина, однако ее гораздо легче переварить, чем те перспективы, которые рисуют перед Китаем показатели нынешнего года.