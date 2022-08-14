Серена Уильямс уже несколько лет не доминирует в женском теннисе и играет лишь на нескольких турнирах в году, тем не менее новость о ее уходе из большого спорта стала сенсацией. Во время турнира в Торонто 40-летняя теннисистка объявила о том, что может завершить карьеру уже этой осенью после Открытого чемпионата США. Она сделала это необычно — не созывала пресс-конференцию и не публиковала пост в соцсетях, а выступила со статьей-эссе в модном журнале Vogue. Там она рассказала о своей жизни и событиях, которые привели к столь важному и трудному решению. Без Серены Уильямс теннис будет совсем другим.

Свет в конце тоннеля

Результаты Серены Уильмяс в последние годы были настолько не похожи на привычные, что ее скорый уход из тенниса казался неизбежным. 8 августа в Торонто американка выиграла первый матч за 14 месяцев со счетом 6:3, 6:4 — она разобралась с Нуррией Парризас-Диаз из Испании. На пресс-конференции после матча она выдала очень неожиданный ответ на вопрос, что Серену мотивирует выходить на корт.

«Думаю, это свет в конце тоннеля! Не знаю, я приближаюсь к свету, так что... В последнее время для меня все так и было. Жду не дождусь, когда доберусь до этого света. Что символизирует этот свет? Свободу. Хотя я люблю играть, так что все просто замечательно. Но я не могу заниматься этим вечно. Не могу ведь? Думаю, нет», — сказала Серена.

Это был первый намек на завершение карьеры, а на следующий день было опубликовано уже настоящее программное заявление. В нем было несколько важных моментов, объясняющих, почему пришло время покидать профессиональный спорт, но главным из них была семья.

«Сегодня утром мы с моей дочкой Олимпией, которой в этом месяце исполняется пять, ехали за новым паспортом перед поездкой в Европу. Мы сидим в машине, и она держит мой телефон с любимым образовательным приложением. Робот спрашивает: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Она не знает, но я слышала ответ, который она шепчет в телефон. Она говорит: «Хочу быть старшей сестрой»», — написала Уильямс-младшая в Vogue.

Серена с мужем, предпринимателем Алексисом Оганяном, намерена расширять семью, и время для этого, как считает бывшая первая ракетка мира, подошло. Она напрямую сказала, что ее время в теннисе заканчивается, сентябрь может стать последним месяцем в ее карьере, а Открытый чемпионат США — последним турниром. Но она отказалась называть это пенсией, предпочитая другое слово — «эволюция».

Великая, но не величайшая

В эссе для Vogue Серена сама подвела итоги своей карьеры. Она призналась, что была не готова выиграть Уимблдон в этом году и не уверена, что будет готова победить на предстоящем US Open. По мнению Серены, сравняться с вечным рекордом Маргарет Корт (24 победы на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде) на Уимблдоне и побить его на US Open, после чего объявить о завершении карьеры — было бы идеальным сценарием, но этому уже не суждено сбыться.

В 2017 году Серена Уильямс выиграла Australian Open, находясь на втором месяце беременности. Это был 23-й ее «Шлем» в карьере, и на тот момент никто бы не предположил, что она больше не сможет выиграть ни одного. Но беременность и роды внесли свои коррективы. Есть примеры женщин, которые выигрывали «Шлемы» и после родов, из недавних — Ким Клийстерс, но у Серены не получилось.

В 2018-19 годах она четыре раза доходила до финалов турниров. Для того, чтобы официально стать величайшей теннисисткой в истории, достаточно было выиграть два, но не получилось ни одного: она проиграла на Уимблдоне Анжелике Кербер и Симоне Халеп, а на US Open — Наоми Осаке и Бьянке Андрееску соответственно. Ни в одном из этих финалов она не смогла показать своей лучшей игры, не взяла ни сета. Как сама Серена объяснила в том же эссе Vogue, не смогла, потому что слишком сильно хотела.

Тем не менее Уильямс-младшая останется одной из двух самых титулованных теннисисток в истории. Вряд ли кто-то скажет, что это была плохая карьера.

Кто, если не она

Вопрос, на который еще предстоит найти ответ, звучит так: кто займет место Серены Уильямс на теннисном Олимпе? В женском теннисе в последние 20 лет было две настоящие мега-звезды, которые могли собрать любой стадион на планете — Мария Шарапова, которая закончила карьеру три года назад, и собственно Серена. Без нее в женском теннисе просто не останется игроков, которых можно назвать словом «селебрити».

Но это не значит, что в женском теннисе нет звезд, способных разыгрывать основные титулы и притягивать к себе репортеров с камерами и диктофонами. Например, 18-летняя темнокожая американка Коко Гауфф уже была в финале «Ролан Гаррос» и почти наверняка у нее впереди еще очень много финалов. Медиа делают из нее звезду уже чевертый год, и они доделают эту работу, можно не сомневаться.

Эмма Радукану — британка румынского происхождения — выиграла US Open-2021 в 18-летнем возрасте. Это обрекло ее на жизнь «селебрити», но пока в пределах Великобритании.

Ига Швентек называют лучшей теннисисткой 2022 года. Она выиграла 37 матчей подряд, стала чемпионкой «Ролан Гаррос», и можно только догадываться, сколько она титулов сможет выиграть, учитывая, что ей всего 21. Но сейчас одних спортивных побед недостаточно, чтобы стать суперзвездой: Ига просто лучше многих играет в теннис, но без так необходимых публике скандалов.

Наконец, Наоми Осака выиграла уже четыре турнира «Большого шлема» и активна в медиа. Она — первая теннисистка, которая заговорила о проблемах психического здоровья в спорте, признавалась в депрессивном состоянии, плакала на пресс-конференциях и обвиняла журналистов в том, что они задают ей плохие вопросы.

Словом, после ухода Серены женский теннис на какое-то время может испытать «голод» на суперзвезд, но, как известно, незаменимых нет. Увы, Серена — не первая легенда, покидающая спорт.