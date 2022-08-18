Красная базилика — монументальный древнеегипетский храм в Турции

Красная базилика, также называемая Красным залом и Красным двором, — монументальный древний храм в городе Бергама, недалеко от Измира. Он был построен во времена Римской империи по приказу императора Адриана и посвящен Серапису, Исиде, Осирису и Гарпократу. Во времена Византии храм был преобразован в христианскую церковь. Сегодня можно посетить руины главного строения и одну из боковых ротонд. В другой боковой ротонде сейчас находится небольшая мечеть. #trtнарусском #Бергама #Турция #краснаябазилика #базилика #история #храм #путешествия