ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Волонтеры создают 3D-модели украинских памятников
Инициатива Backup Ukraine — в переводе «защита Украины» — запущена в апреле 2022 года. Волонтеры рассчитывают, что если в результате войны культурные объекты не уцелеют, то останутся хотя бы их цифровые копии. Проект создан совместно со специалистами ЮНЕСКО, европейской НПО Blue Shield, Polycam, Vice Media Group, Украинской инициативой по спасению наследия в чрезвычайных ситуациях и Национальным музеем истории Украины. #trtнарусском #Украина #ЮНЕСКО #скульптуры #україна #пам'ятники #моделі #3D #волонтери #новини # скульптор #новости
культура / Others
19 августа 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us