Волонтеры создают 3D-модели украинских памятников

Инициатива Backup Ukraine — в переводе «защита Украины» — запущена в апреле 2022 года. Волонтеры рассчитывают, что если в результате войны культурные объекты не уцелеют, то останутся хотя бы их цифровые копии. Проект создан совместно со специалистами ЮНЕСКО, европейской НПО Blue Shield, Polycam, Vice Media Group, Украинской инициативой по спасению наследия в чрезвычайных ситуациях и Национальным музеем истории Украины. #trtнарусском #Украина #ЮНЕСКО #скульптуры #україна #пам'ятники #моделі #3D #волонтери #новини # скульптор #новости