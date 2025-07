Пять китайских государственных компаний — нефтяные и нефтехимические PetroChina Co., China Petroleum & Chemical Corp., Sinopec Shanghai Petrochemical Co., страховая China Life Insurance Co. и производитель алюминия Aluminum Corp. of China Ltd. — заявили, что собираются добровольно исключить свои акции из оборота на Нью-Йоркской фондовой бирже. Об этом пишет Bloomberg.

На пятничных торгах на бирже акции этих компаний упали на 4,5—6,2%. После их делистинга на фондовом рынке США будут зарегистрированы только три китайские госкомпании национального уровня — авиакомпании China Southern Airlines Co. и China Eastern Airlines Corp., а также энергокомпания Huaneng Power International Inc.

«Эти компании строго соблюдали правила рынка капитала США и нормативные требования с момента их листинга в Соединенных Штатах, и решение об исключении из списка было принято исходя из их собственных деловых соображений», — сообщил по этому поводу представитель Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая.

Покинувшая рынок США PetroChina Co. Ltd. является ведущей нефтекомпанией КНР, ее выручка в прошлом году составила $405 млрд. Второй по величине выручки нефтекомпанией страны является China Petroleum & Chemical Corp., которая за 2021 год заработала $425 млрд. Выручка Aluminum Corp. of China Ltd. с за прошлый год составила $42 млрд. China Life Insurance Co. — ведущая компания страны по страхованию жизни с выручкой в $128 млрд, а Shanghai Petrochemical Company Ltd. — нефтехимическая компания с выручкой в $12 млрд.

Ранее в США вступил в силу закон, принятый еще администрацией Дональда Трампа, согласно которому иностранные компании могут быть привлечены к ответственности, а их ценные бумаги могут быть изъяты с рынка, если их аудиторы не смогут быть проверены американскими регуляторами бухгалтерского учета в течение трех лет подряд. Тогда комиссия по ценным бумагам и биржам США определила большое количество китайских компаний как несоответствующих этим требованиям после публикации их последних годовых отчетов. В конце июля комиссия добавила гиганта электронной коммерции Alibaba в растущий список компаний, акции которых могут исключить из торгов на американской бирже, если Вашингтон и Пекин не смогут достичь соглашения по аудиту. Всего, по данным Bloomberg, под угрозой делистинга находится почти 300 китайских компаний с рыночной капитализацией в $2,4 трлн, среди которых, кроме Alibaba, еще один гигант электронной торговли JD.com Inc, и главный китайский поисковик Baidu Inc. При этом в прошлом году из листинга были исключены компании China Mobile Ltd., China Telecom Corp. и China Unicom Hong Kong Ltd в соответствии с указом Трампа, как связанные с Народно-освободительной армией Китая.

Напряжение между двумя странами начало расти после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, в ответ на который Китай начал военные учения у берегов острова. Также стало известно, что Пекин тайно возводит военно-морской объект на территории Камбоджи, который будет отдан в распоряжение Народно-освободительной армии Китая. В исследованиях, посвященных военной мощи КНР, Пентагон до этого предупреждал, что Пекин изучает идею расширения сети армейских пунктов, необходимых для поддержки «военно-морских, воздушных, наземных, кибернетических и космических сил», и видит большой потенциал в Камбодже, Таиланде, Сингапуре, Индонезии, Пакистане, Шри-Ланке, Танзании и даже Объединенных Арабских Эмиратах. Присутствие в этих странах, уверены военные, необходимо, чтобы препятствовать операциям США и поддерживать действия против них, если появится повод.