Экспорт товаров из стран Евросоюза в Россию частично восстановился в июне 2022 года, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим месяцем — до €4,45 млрд, пишет РБК со ссылкой на внешнеторговые данные Eurostat. Этот показатель начал расти с апрельской низшей точки в €2,78 млрд, но он все равно остается значительно меньше показателя июня 2021 года (€7,21 млрд).

Крупнейшим европейским экспортером в Россию остается Германия (€1,16 млрд в июне плюс 5,4% к маю), на втором месте оказалась Италия (€532 млн плюс 2,9%). Также по сравнению со значениями апреля-мая (€200–250 млн) заметно выросли поставки в Россию из Польши — до €395 млн, а экспорт из стран Балтии увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 34%, до €481 млн.

В прошлом году, до начала войны в Украине, 27 стран Евросоюза были крупнейшими торговыми партнерами России. Тогда основными статьями европейского экспорта в страну были промышленное оборудование ($23 млрд), наземные транспортные средства — в основном автомобили и детали для них ($10,6 млрд), фармацевтическая продукция ($9,5 млрд), электрическое и электронное оборудование и его компоненты (группа 85, $9 млрд), пластмассы и изделия из них ($5,2 млрд).

Апрель оказался нижней точкой для европейского экспорта в Россию, так как в марте 2022 года на фоне опасений, что санкции могут затронуть поставки западных лекарств, экспорт фармацевтической продукции из стран ЕС в Россию подскочил до €853 млн. Его объемы даже временно обошли категорию промышленного оборудования, однако по итогам июня поставки промышленного оборудования из Евросоюза увеличились на 21% к маю и достигли €1,12 млрд. Это почти на треть меньше, чем год назад, однако вдвое больше, чем в марте или апреле.

Экспорт лекарственных средств вырос на 6% к предыдущему месяцу и на 31,5% к июню прошлого года — до €791 млн. Согласно статистике, теперь это вторая крупнейшая статья европейского экспорта в Россию.

Состав европейского промышленного оборудования, поставляемого в Россию, изменился в июне по сравнению с маем. Помимо прочего, заметно увеличились объемы поставок некоторых насосов, центрифуг, посудомоечных агрегатов, огнетушителей, сельскохозяйственных машин, оборудования для приготовления пищевых продуктов и напитков, а также подъемного оборудования, включая лифты.

Также на 38% вырос экспорт парфюмерии и косметики из Европы (до €108 млн), причем в основном речь идет о средствах для макияжа и средствах для ухода за кожей. Увеличились поставки пластмасс и изделий из них — на 16%, до €234 млн, оптических, измерительных, контрольных, медицинских приборов и инструментов — на 38%, до €268 млн, электрооборудования и компонентов — на 7%, до €187 млн. При этом парфюмерия и косметика стоимостью более €300 относятся к товарам роскоши, завоз которых в Россию из Евросоюза сейчас запрещен.

Экспорт летательных аппаратов и компонентов к ним из Европы в Россию полностью остановлен с апреля 2022 года, а поставки автомобилей и автозапчастей сократились более чем в десять раз в годовом выражении. В июне 2022 года они составили только €62 млн.

По данным Еврокомиссии, в целом ее санкционные ограничения на экспорт в Россию затронули 28% стоимости товаров, поставлявшихся в страну до войны в Украине. Из-за санкций товары на общую стоимость €24,8 млрд в год прекратят поступать в Россию, заявляли в Евросоюзе.