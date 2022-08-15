Риск того, что экономика еврозоны столкнется с рецессией, вырос с 45% до 60%, заявили опрошенные Bloomberg эксперты. Таким образом, он оказался на самом высоком уровне с ноября 2020 года, а пострадать из-за него первой должна Германия, чья экономика перейдет к стагнации уже в текущем квартале.

Инфляция в еврозоне в среднем составит почти 8% в 2022 году, что примерно в четыре раза выше прогноза Европейского центрального банка, следует из опроса. В будущем году эксперты ожидают инфляцию на уровне 4%, а к 2024 году она должна замедлиться до 2%. К июлю индекс деловой активности (PMI) в Еврозоне упал до 49,9, и то, что он оказался ниже 50, сигнализирует о сокращении деловой активности. По итогам второго квартала ВВП стран Еврозоны увеличился на 0,7%, а инфляция в регионе ускорилась до 8,9% в годовом выражении.

В середине июля эксперты оценивали риск наступления экономической рецессии в еврозоне на фоне угрозы дефицита газа и сохранения инфляции в 45% против 30% по итогам июньского опроса Bloomberg. Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 8,6% в годовом выражении после роста на 8,1% в мае. Показатель стал максимальным за всю историю подсчетов.

Уже сейчас ущерб компаниям и домохозяйствам еврозоны наносит повышение стоимости жизни, а также «энергетические угрозы России». Ситуация усугубляет сильная засуха, которая летом привела к падению уровня воды в реках Европы. Так, обмеление немецкого Рейна может привести к транспортному коллапсу в стране, так как суда не могут пройти через эти реки, будучи полностью загруженными. Это мешает планам Евросоюза перенести большую долю грузоперевозок с суши на воду.

Ранее эксперты уже предупреждали о том, что в Германии экономика находится на грани рецессии, а индекс делового климата, отражающий оценку экономического положения страны и прогнозы на полгода, обвалился до минимума за два с половиной года. Спад начался на фоне рекордной инфляции и угрозы прекращения поставок российских энергоносителей.