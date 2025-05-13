Франция отвергла давление со стороны Израиля по вопросу возможного признания Палестины. Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж останется независимым в принятии решений, касающихся Ближнего Востока.

Заявление прозвучало в ответ на слова израильского министра иностранных дел Гидеона Саара, который пригрозил «односторонними мерами» против стран, признавших Палестину.

«Никто не будет диктовать Франции ее позицию», — подчеркнул Барро. По его словам, Франция верит в долгосрочное политическое решение ближневосточного конфликта, которое отвечает интересам как Израиля, так и палестинцев.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил, что на июньской конференции ООН, которую Париж организует совместно с Саудовской Аравией, ряд стран могут объявить о признании Государства Палестина.

После этого заявления в Израиле последовала резкая реакция. Макрон в ответ уточнил, что речь идет о «Палестинском государстве без ХАМАС» и при одновременном обеспечении безопасности Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Макроном предостерег Париж от признания палестинской государственности.

Еще в феврале 2024 года Макрон подчеркивал, что признание Палестины «не является табу для Франции» и представляет собой как моральную, так и политическую необходимость.

«Мы обязаны это сделать ради палестинцев, чьи стремления слишком долго попирались, ради израильтян, переживших крупнейший акт антисемитского насилия в нашем веке, и ради всего региона, который стремится избавиться от носителей хаоса и мести», — говорил он.