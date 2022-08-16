Вложения России в американские гособлигации в июне 2022 года увеличились на $1 млн и составили $2,005 млрд. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США.

Согласно данным американского Минфина, на конец июня РФ принадлежали долгосрочные госбумаги на сумму $4 млн против $3 млн в мае. Вложения в краткосрочные бонды составили $2,001 млрд, как и месяцем ранее.

Япония в июне осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств, увеличив вложения на $12,6 млрд относительно предыдущего месяца — до $1 трлн 236,3 млрд. Китай, занимающий вторую строчку, уменьшил портфель US Treasuries на $13 млрд — до $967,8 млрд.

Третью позицию продолжает занимать Великобритания ($615,4 млрд), на четвертое место вышел Люксембург ($306,8 млрд), далее следуют Каймановы острова ($300,4 млрд). В топ-10 держателей американских госбумаг также входят Швейцария, Ирландия, Бельгия, Франция и Тайвань.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в июне увеличился на $5,1 млрд и составил $7 трлн 430,8 млрд, из которых бумаги на $3 трлн 902,6 млрд принадлежали правительствам или центральным банкам иностранных государств.

Российские вложения в гособлигации США достигали пика ($176,3 млрд) в октябре 2010 года. Объем вложений стал снижаться в апреле 2018-го на фоне очередного раунда санкций — инвестиции России в US Treasuries упали почти вдвое, до $48,7 млрд с $96,1 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. В январе 2022 года вложения России в госбумаги США увеличились до $4,5 млрд, после чего они снова перешли к падению.

Государственные облигации США — это государственные ценные бумаги, которые выпускает американский Минфин через действующее в его составе Бюро государственного долга. По сути, это инструмент финансирования государственного долга США. Но для других стран это способ сохранения денег. Как отмечали экономисты в комментариях «Секрету фирмы», вложения в американские облигации были до недавнего времени надежным способом сохранить деньги в госбюджете от инфляции. Но снижение российских вложений в американский госдолг создает больше негатива для России, чем для США.

По словам экономиста и депутата Михаила Делягина, практика вложения в американские ценные бумаги появилась во время руководства правительством Алексеем Кудриным, с 2000 по 2011 год, поскольку гособлигации США считаются ликвидной формой хранения денег.

Экономист, глава направления стратегического и макроэкономического анализа в компании «ФБК Грант Торнтон» Игорь Николаев назвал американские облигации эффективным способом для инвестиций. «Почему вообще мы храним деньги в этих бумагах? Потому что не без оснований считается, что это очень надежное вложение. И недаром Китай и другие страны вкладываются в американские облигации — это надежно. И доходность достаточно приличная», — отметил он.

Николаев так же указал, что «эти миллиарды — приличные деньги» для России, но для американской экономики это немного. «Надо учитывать, что хоть мы вышли из этих бумаг, но покупателей на них достаточно. Их купят другие страны», — заметил он. — Но для нас негатива больше — теперь мы вынуждены думать, а куда вкладывать эти деньги, если не в американские бумаги. Для нас эта сумма более значительна, чем для американцев».

16 августа Reuters со ссылкой на источники и имеющиеся в распоряжении документы банков сообщило, что крупные западные банки начали осторожно возвращаться на рынок российских корпоративных и гособлигаций, помогая инвесторам «избавиться от активов, которые на Западе считают токсичными». Среди банков, которые предлагают клиентам помощь в сделках с российскими бумагами, по данным агентства, JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, Jefferies. Reuters ссылается в том числе на письма, заметки и другие сообщения, полученные инвесторами от банков.

По его данным, часть банков предлагают клиентам помощь исключительно в продаже российских бумаг, часть — и другие виды сделок, которые помогут уменьшить долю российских активов. В некоторых случаях банки просят инвесторов до сделки подписать документы, позволяющие банку отменить операцию, если расчет не состоится и существует риск, что банк останется с российскими бумагами на счетах, пишет Reuters со ссылкой на документы и источник среди инвесторов. Bank of America в информационном бюллетене для клиентов написал, что будет действовать как «безрисковый принципал в сделках по содействию клиентам», то есть будет покупать облигации и немедленно их перепродавать, пишет Reuters. Один из банков в своих документах предупредил клиентов, что расчеты займут больше времени, чем обычно.

До 24 февраля в обращении находились российские суверенные бонды порядка на $40 млрд, из них примерно половина принадлежала иностранным фондам. После начала войны в Украине инвесторы в российские активы оказались в затруднительном положении — стоимость бумаг резко упала, покупатели исчезли, а санкции затруднили торговлю, пишет Reuters.

В июне Минфин запретил американским инвесторам покупать российские долговые обязательства или акции на вторичных рынках, после чего большинство банков США и Европы ушли с российского долгового рынка, сказали агентству два источника в банках и неназванный инвестор в российские активы. В июле Минфин США выпустил лицензии, временно разрешающие банкам проводить сделки, которые позволят американским держателям российских бумаг свернуть свои позиции. После этого крупнейшие банки начали осторожно возвращаться на рынок, пишет Reuters. Европейские регуляторы также смягчили правила, позволив управляющим компаниям размещать российские активы в так называемые боковые карманы.