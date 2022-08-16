Израильские военные применили против палестинцев металлические пули

В Себастии к северо-западу от Наблуса израильские солдаты атаковали протестующих палестинцев металлическими пулями с резиновым покрытием, шумовыми гранатами и слезоточивым газом. Волнения начались после убийства военными во время рейдов трех местных жителей в Наблусе. #trtнарусском #палестинцы #израильскиевоенные #ЗападныйБерег #палестина #израиль #иерусалим #новости