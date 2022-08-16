Санкции ударили по футболу в первую очередь. Сборную России отстранили от стыковых матчей за выход на Чемпионат мира в Катаре, а клубы еще в конце февраля исключили из еврокубков. «Зенит» и «Спартак» лишились мест в плей-офф Лиги Европы и пропустили вперед по турнирной сетке немецкий «РБ Лейпциг» и испанский «Бетис» соответственно.

На этом беды не закончились: в ФИФА разрешили всем иностранцам разрывать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке. Этой опцией воспользовалось довольно много легионеров, что сделало РПЛ заметно слабее по сравнению с предыдущими сезонами. Но все же некоторые сильные иностранные спорстмены остались, а кто-то даже приехал играть этим летом, так что смотреть в российском чемпионате все-таки есть на что: огромное количество голов в первых четырех турах, да и сразу 8 клубов претендуют на лидерство. Идущий первым «Спартак» опережает занимающий восьмую строчку «Краснодар» всего на три очка.

С чего все началось

7 марта ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам российских клубов в одностороннем порядке приостанавливать контракты до конца сезона-2021/22. А уже 21 июня это решение было продлено и на сезон-2022/23. Это означает, что в любой момент легионер может прервать контракт и покинуть российский клуб. Правило распространяется на всех иностранцев, в том числе приехавших после его введения.

Чтобы как-то обезопасить себя от демаршей, клубы РПЛ обсуждают и подписывают с новичками договоры о неиспользовании разрешения ФИФА, но такие соглашения считаются скорее формальными и мало на что влияют.

Ночной побег и агент 007

Весной и летом многие думали, что в новом сезоне клубы РПЛ останутся вообще без легионеров. Какой смысл иностранцу ехать или оставаться в России, если нет не единого шанса попасть в еврокубки и поиграть на международной арене? Там, где тебя действительно могут заметить и позвать в большой клуб Западной Европы.

В межсезонье случилось несколько громких «расставаний», были даже побеги. Например, защитник московского «Динамо» Гильермо Варела в ночь на 24 июля тайно покинул расположение клуба, не уведомив никого в команде. В клубе подтвердили факт отъезда игрока и сочли ситуацию нарушением контрактных обязательств: еще 23 июля московский клуб вел с футболистом переговоры о продлении контракта, но теперь игрок исчез, и бумаг о приостановке его контракта в клуб не поступало. Уругваец перешел в бразильский «Фламенго».

Еще один громкий эпизод — шведский форвард «Спартака» Джордан Ларссон. Он играл одну из ключевых ролей в атаке московского клуба в сезоне-2020/21, забил больше 20 мячей, завоевал вместе с командой серебро, но в следующем сезоне потерял мотивацию и перестал приносить пользу. А в марте 2022-го, как только ФИФА разрешила легионерам уезжать, — сразу «взял билеты» сначала в шведский АИК, а затем и в немецкий «Шальке».

Во всех интервью он не благодарил «Спартак», а лишь говорил, что не хочет там больше находиться. С командой он также не попрощался. И красно-белые ответили на его уход довольно язвительным постом в соцсетях. Они назвали его «Агент 007: 0 голов, 0 ассистов, 7 интервью».

Ларссон — не единственный швед, кто этим летом покинул чемпионат России. Вообще этим летом наметилась тенденция, что из РПЛ уезжают игроки из Скандинавии и Польши. Сейчас из этих двух регионов остался лишь один Мацей Рыбус, у которого русская жена. Уехало четыре поляка, четыре шведа, а также три норвежца, два исландца и один датчанин.

А если брать более широко, то РПЛ в основном покидают европейцы. Сейчас из 37 уехавших легионеров 26 — европейцы, а раньше уезжали и приезжали в равных пропорциях со всех континентов.

Абаскаль, южноамериканцы и Промес

Несмотря на политическую ситуацию, санкции и новые правила ФИФА, в России все же осталось заметное количество сильных легионеров. В частности, в «Спартаке» есть два игрока европейского уровня — это поигравший в «Челси» и «Интере» Виктор Мозес, а также легендарный для красно-белых голландец, чемпион России Квинси Промес. Первый, вероятно, уехал бы, если бы не тяжелая травма ахилла, которая выбила его на полгода, а второй — маловероятно.

В отношении Промеса в Нидерландах возбуждено уголовное дело, его подозревают в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью собственного брата. Два года назад между ними случился конфликт, в ходе которого Квинси ударил родственника ножом по ноге. Тот частично остался инвалидом. Промес находится в розыске в странах Евросоюза, так что уезжать ему в общем некуда. А в «Спартаке» он — живая легенда, фанаты его обожают, и он платит им взаимностью: в новом сезоне Квинси забил четыре мяча в четырех матчах и отдал две голевые передачи. Теперь вряд ли его когда-нибудь еще раз позовут в сборную Нидерландов, но в «Спартаке» он, вероятно, останется надолго.

Еще одно новое иностранное лицо в российском футболе — главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. 34-летний испанец возглавил 10-кратных чемпионов России этим летом, приехав из швейцарского «Базеля». Под его руководством «Спартак» ярко стартовал в чемпионате России и после четырех туров лидирует с 10 очками и 11 забитыми мячами.

Самый активный клуб на трансферном рынке — это, как обычно, «Зенит». Действующие чемпионы России располагают несоизмеримо более широкими финансовыми возможностями, поэтому покупать сильных игроков могут себе позволить даже сейчас. Четыре южноамериканца пополнили состав команды Сергея Семака этим летом, и каждый из них — топ-игрок для нынешнего чемпионата России: бразильцы Иван (вратарь), Родригао (защитник), Мантуан (вингер) и колумбиец Кссьера (нападающий).

Этим летом по числу новичков в лиге лидирует Бразилия, помимо вышеперечисленных приехали еще Мойзес (ЦСКА) и Лукас Фассон («Локомотив»). ЦСКА выкупил контракт колумбийца Хорхе Карраскаля, «Оренбург» купил Джимми Марина из Коста-Рики. Также РПЛ пополнилась чилийцем, парагвайцем, тремя аргентинцами

Что касается финансов, то тут все тоже не так уж плохо: клубы РПЛ заработали на продажах легионеров примерно столько же, сколько потратили на покупки новых — по 32 миллиона евро. Сейчас все идет к тому, что по итогам летнего трансферного окна команды премьер-лиги в совокупности останутся при своих, хотя раньше всегда был отрицательный баланс.

До закрытия трансферного окна еще три недели, но уже сейчас очевидно, что этот год все-таки будет одним из самых скромным по количеству легионеров-новичков за много лет. В 2017 году в РПЛ приехали ровно 50 иностранцев, в 2021-м — 34 а сейчас их 23. И если раньше в лигу приезжали игроки из десятков разных стран, то сейчас почти все — из Южная Америки и Сербии. Интересно, как ситуация поменяется и что вообще будет с российским футболом следующим летом.