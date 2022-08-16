Американскую двухпартийную систему захлестнула борьба за контроль над нарративом об обысках в поместье экс-президента Дональда Трампа — Мар-а-Лаго. После того как информация о следственных действиях сотрудников ФБР на территории частной резиденции во Флориде стала достоянием общественности, ситуация моментально получила политическое измерение. Оба лагеря в Конгрессе направили органам безопасности свои запросы с просьбой детализировать сведения о мероприятиях внутренней разведки 8 августа, чтобы перехватить инициативу у оппонентов.

Первым объяснением спецслужб стал тезис о необходимости найти секретные документы, которые экс-президент якобы забрал с собой после переезда из Овального кабинета. В свою очередь, администрация Джо Байдена попыталась дистанцироваться от ситуации. «Мы не вмешиваемся. Нас не информируют», — отреагировала на скандал пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, добавив: соответствующий вопрос находится в компетенции правоохранительных органов, и Министерство юстиции «собирается двигаться вперед на свое усмотрение».

На опосредованном уровне демократический истеблишмент привел дополнительные аргументы в пользу обысков. Так, близкий к нему канал CNN объяснил следственные действия традиционной уязвимостью трамповской резиденции в сфере безопасности. «Мар-а-Лаго было проницаемым местом с тех самых пор, как Трамп выдвинул свою кандидатуру и начал побеждать на праймериз несколько лет назад», — заявил CNN экс-аналитик ЦРУ Аки Перитц. По его словам, спецслужба любой страны сочла бы достойным своего внимания подобное частное поместье.

Согласно оценкам официальных лиц, в последние дни президентства Трампа его люди в Овальном кабинете в спешке упаковывали десятки картонных коробок с вещами и документами. Источники, которые наблюдали за процессом, пояснили CNN, что процесс был слишком динамичным из-за того, что уходящий президент наотрез отказался участвовать в деятельности, которая хоть сколько-нибудь указывала бы на то, что он потерпел поражение. В связи с этим, дает понять канал, вопросы об утечке конфиденциальных сведений возникают естественным образом.

Проблема тайминга прошедших обысков не дает скептикам поверить в эти объяснения.

Закон выше политики

Согласно тексту опубликованного ордера, сотрудники ФБР вели работу в Мар-а-Лаго на основании статей о незаконном использовании информации в сфере обороны, о хищении и об уничтожении документов. По ряду уточнений, в центре внимания находилась судьба секретов, связанных с ядерным вооружением неназванной страны. В свою очередь, офис Трампа отверг обвинения, заявив, что перемещение бумаг из Вашингтона во Флориду стало возможно только на фоне их вполне законного рассекречивания.

Сам экс-президент выступил с утверждением, что часть изъятых у него документов содержала информацию, подпадающую под действие адвокатской тайны и имеющую конфиденциальный режим с точки зрения привилегий исполнительной власти.

В то же время скандал произвел для большей части республиканского истеблишмента эффект сплочения вокруг фигуры экс-президента. Так, сенатор Линдси Грэм обратил внимание на то, что история с мероприятиями ФБР развивается, когда до промежуточных выборов в Конгресс остается чуть меньше 100 дней. Кроме того, сам Трамп, по словам законодателя, скорее всего, пойдет на то, чтобы добиться очередного президентского срока в 2024 году. «Никто не может быть выше закона. Закон должен быть выше политики», — подчеркнул Грэм.

Однако некоторые видные функционеры Республиканской партии решили дождаться более четких объяснений со стороны аппарата безопасности. «Я не из тех, кто говорит: немедленно атакуйте ФБР или Министерство юстиции! — заявил сенатор Майк Раундс. — Думаю, очень важно, чтобы вы предоставили им возможность изложить свое видение». Тем не менее, в долгосрочной перспективе американским органам юстиции очень важно продемонстрировать, что рейд в Мар-а-Лаго «был не просто рыболовной экспедицией», подчеркнул он.

Тем не менее, министр юстиции Меррик Гарленд, который дал зеленый свет следственным мероприятиям, а также руководство ФБР уже превратились в объект многочисленных угроз со стороны американцев. Правоохранительные органы США даже выпустили предупреждение о рисках «актов насилия» в отношении тех, кто санкционировал и исполнял обыск. Не исключено, что ближайшей тактической задачей органов внутренней разведки и юстиции будет попытка снизить политизированность вопроса настолько, насколько это возможно.

Равенство в опросах

Попытку апеллировать к тому, что ФБР покровительствует демократическому лагерю, республиканцы уже предпринимали несколько лет назад, когда Трамп стал мишенью так и не достигшего анонсированных целей расследования о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. С учетом приближения ноябрьской борьбы за Конгресс есть основания считать, что они займут ту же оборонительную позицию.

Немаловажным фактором, по словам букмекеров, становится то, что у демократов все шансы уступить своим оппонентам контроль как минимум над Палатой представителей.

Если еще в мае однопартийцы Байдена шли позади республиканцев в опросах общественного мнения почти на семь процентных пунктов, сейчас расстояние между ними критически сузилось. Последнее исследование канала Fox News продемонстрировало, что 41% респондентов поддержал бы однопартийца Байдена в своем округе, в то время как та же доля опрошенных готова отдать голос за противоположный лагерь. «Политический ландшафт стал менее ужасным для демократов», — говорит социолог демократов Крис Андерсон.

Тем не менее, его коллега из республиканского лагеря Дарон Шоу утверждает, что результаты опросов все равно могут указывать на потенциальное поражение «партии ослов» в ноябре. «Это связано с двумя вещами. Во-первых, демократы более географически сконцентрированы в меньшем количестве округов, а во-вторых, республиканцы привлекли больше округов в свою пользу», — пояснил он. В этой связи пока сближение рейтинговых позиций не представляет серьезной проблемы для однопартийцев Трампа.

Важно и то, как будут разыграны вопросы текущей повестки. Как показывают результаты опроса Fox News, инфляция на сегодняшний день остается главной проблемой для избирателей, и по значимости ее вряд ли может что-то обогнать. Так, больше 40% опрошенных утверждают, что это будет самым важным с точки их зрения вопросом, который поможет определить, за кого голосовать в ноябре. Интересно и то, что, согласно данным Fox News, респонденты, которые ставят во главу угла инфляцию, с большей долей вероятности поддержат кандидата от республиканцев.

Обвинения в адрес Трампа и обыски в Мар-а-Лаго в топ-лист приоритетных проблем не попали, однако, судя по всему, оказали мобилизационный эффект на внутреннюю аудиторию. В последних опросах общественного мнения свыше 70% американцев заявили, что рейд ФБР в резиденции бывшего президента во Флориде повысил их мотивацию идти и голосовать на промежуточных выборах. Среди «мобилизованных» — немалая доля независимых избирателей.

Таким образом, осенняя битва за Конгресс может стать наиболее полной иллюстрацией предпочтений рядового американского электората.