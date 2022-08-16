В Госдуме опять заговорили о том, что в сфере безопасности дорожного движения нужно и желательно срочно навести порядок. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предлагает провести аудит, по результатам которого можно было бы демонтировать около 70% камер фиксации нарушений на дорогах. «Сегодня это кошельки, а не инструменты безопасности», — объясняет инициатор.

«Миф, красиво монетизированный»

13 августа в своем Telegram-канале Ярослав Нилов рассуждал: «Нашествие камер уже серьезно деформировало систему ГИБДД, сотрудников которой комплексы фиксации были призваны частично (и безуспешно, как оказалось) заменить». Он считает: «Вся безопасность на дорогах, оборудованных камерами, — большей частью миф, красиво монетизированный в пользу региональных бюджетов и владельцев устройств». Поводом для выступления в выходной день стала статья в «Российской газете» о том, как на Урале водителя оштрафовали за непристегнутого плюшевого кота.

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов также напомнил о внесении в Госдуму законопроекта, который разрешает привлекать автомобилистов с помощью комплексов фиксации только за нарушение скоростного режима и еще ряд нарушений, «но точно не ремень и телефон».

Что касается камер на дорогах, которые давно называют «способом довольно бесцеремонного зарабатывания денег», это не первая инициатива. Еще 4 года назад Госдума намеревалась законодательно запретить бессистемную установку дорожных камер. По словам представителя Минтранса Романа Кильдюшкина, в документе, который за это немаленькое время был доработан, предлагается ввести перечень мест для установки камер, описать процедуру их размещения и дать право правительству устанавливать требования к камерам.

По информации «Коммерсанта», как раз в закон об автодорогах и дорожной деятельности планируется добавить главу с требованиями к дорожным камерам, их размещению и применению. В случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2023-го. А пока…

«Извращенная модель»

«Количество записывающей аппаратуры сейчас никак не регулируется, за исключением пунктов весогабаритного контроля и железнодорожных переездов, которые пересекают автодороги, — писали о проблеме «Известия» еще в 2018-м. — В итоге получается так, что на одном участке может стоять сразу несколько фиксирующих устройств. Из-за этого владельца машины могут дважды или даже трижды оштрафовать за одно нарушение правил».

Кроме того, как отметил изданию первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, конкурс на обслуживание камер выигрывают компании, которые устанавливают их по своему усмотрению. «Говорить об объективности здесь нельзя», — заявлял он. По его словам, периодически в контракте с такой фирмой оговаривается получаемый ею процент с выписанных штрафов: дорожные камеры из средства профилактики правонарушений по факту превращаются в средство зарабатывания денег. «Такая извращенная модель сейчас действует практически во всех регионах», — подчеркивал законодатель.

Рост числа комплексов видеофиксации ПДД давно критикует и автоэксперт Олег Осипов: «То, что сейчас происходит с камерами, это никуда не годится. Это уже напоминает безудержное желание наживы. К безопасности дорожного движения это никакого отношения не имеет. В этом нужно навести порядок». Специалист уточнял: «Нигде я не видел, чтобы камерами были усеяны дороги, как это происходит в России. В частности, даже не в Москве, а в Татарстане. Там вообще жуть какая-то происходит». По мнению Осипова, в России камеры устанавливаются для сбора денег, а не ради безопасности дорожного движения. И это мнение не лишено смысла…

Штраф на тень

В 2021-м с помощью дорожных видеокамер Госавтоинспекция выписала почти 161 штраф на рекордную сумму более 104 млрд рублей. Всего за прошлый год на водителей и автовладельцев ГИБДД наложила 179,5 млн штрафов на сумму 128,3 млрд рублей.

«Таким образом, около 80% штрафов за нарушения правил дорожного движения оформляется по материалам камер, — давно констатировал член комитета ГД по транспорту и строительству Сергей Бидонько. — При этом количество зафиксированных автоматикой правонарушений с каждым годом только растет».

Немаловажно, что ГИБДД по материалам с камер выписывает штраф практически без проверки. Также без лишних проверок их оплачивают большинство водителей. В итоге многие россияне платят за то, что можно и нужно было бы оспорить. Просто потому, что технически штрафы не аннулируются. «Технических проблем масса, они превращаются в курьезные штрафы, вроде «Газели» на скорости в 233 км/ч, штрафов на автомобиль на эвакуаторе и штрафов на тень автомобиля», — указывают эксперты.

Московские лихачи

Примечательно, что треть всех штрафов приходится на Москву и Московскую область, где больше, чем в других городах, развита сеть дорожных видеокамер. Рекордсмен по количеству штрафов — Москва с 31,9 млн постановлений (из них по камерам — 30,7 млн) на 23,7 млрд рублей. Второе место принадлежит Московской области: 30,1 млн штрафов (из них 28,9 млн — по камерам) на 18 млрд рублей. Затем идет Санкт-Петербург.

Правда, нарушители оплатили чуть больше половины выписанных в 2021 году штрафов — 56,6%, остальное должны взыскать приставы. В связи с этим первый заместитель Министра юстиции Евгений Забарчук поставил россиян в известность, что ведомство планирует перейти к электронному механизму взыскания денег по исполнительным листам, связанным с постановлениями о штрафах за нарушение ПДД, если эти нарушения зафиксированы «работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами», то есть камерами.

Чтобы добиться принудительной уплаты штрафа сейчас, приставам приходится направлять запросы в банки. «Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения», — рассказал Забарчук.

Российские наблюдатели

Безусловно, странно, почему обилию камер стали возмущаться даже депутаты, а вот простые россияне об этом, получается, молчат и послушно оплачивают, например, штрафы-дублеры. Возможно, они действительно считают, что камера — это залог безопасности. Ведь как выяснил TelecomDaily, по числу всех камер видеонаблюдения Россия вышла на третье место в мире еще два года назад. По данным на конец 2020-го, на территории страны было установлено почти 13,5 млн камер, больше — только в Китае (200 млн) и США (50 млн). Следом за Россией в топе идут Германия (5,2 млн), Япония (5 млн) и Великобритания (5 млн).

Также известно, что большая часть камер в России (58,7%) установлена коммерческими организациями — для безопасности, предотвращения краж и преступлений. Еще 32,8% камер установили за бюджетные средства. Они работают на территории школ, детсадов, медицинских учреждений, дорогах и госучреждениях. Физические лица установили 8,5% от общего числа камер в стране.