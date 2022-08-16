Армяне сжигают дома перед уходом из Лачина

Покидающие село Забух Лачинского района Азербайджана незаконные армянские поселенцы поджигают свои дома. Также в соцсетях появилось видео с одного из армянских кладбищ в том же районе с разрытыми могилами. Согласно договоренностям об альтернативном Лачинскому коридору маршруту, до 25 августа город Лачин, а также ряд сел, расположенных вдоль Лачинского коридора, должны перейти под контроль Баку. Азербайджан освободил от 30-летней армянской оккупации Карабах в ходе военной операции в сентябре-ноябре 2020 года. #trtнарусском #лачинскийкорридор #армяне #Карабах Источник видео: https://t.me/cispress/24847 https://t.me/cispress/24854