ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Армяне сжигают дома перед уходом из Лачина
Покидающие село Забух Лачинского района Азербайджана незаконные армянские поселенцы поджигают свои дома. Также в соцсетях появилось видео с одного из армянских кладбищ в том же районе с разрытыми могилами. Согласно договоренностям об альтернативном Лачинскому коридору маршруту, до 25 августа город Лачин, а также ряд сел, расположенных вдоль Лачинского коридора, должны перейти под контроль Баку. Азербайджан освободил от 30-летней армянской оккупации Карабах в ходе военной операции в сентябре-ноябре 2020 года. #trtнарусском #лачинскийкорридор #армяне #Карабах Источник видео: https://t.me/cispress/24847 https://t.me/cispress/24854
Армяне сжигают дома перед уходом из Лачина / Others
16 августа 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us