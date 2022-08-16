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Из-за взрывов на складе боеприпасов в Крыму эвакуировали более 3 тысяч человек
В Крыму эвакуировали более 3 тыс. человек из-за взрывов на складе военного назначения под Джанкоем. Детонация боеприпасов продолжается. Два человека пострадали, повреждены дома и железная дорога. В Минобороны РФ среди версий назвали диверсию. В ВСУ причиной взрыва считают несоблюдение правил противопожарной безопасности. Также сообщается о взрывах на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма. #trtнарусском #Крым #РФ #ВСУ #россия #украина #нетвойне #новости
Из-за взрывов на складе боеприпасов в Крыму эвакуировали более 3 тысяч человек / Others
16 августа 2022 г.
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