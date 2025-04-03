Москва по-прежнему рассчитывает, что президент США Дональд Трамп поможет заключить приемлемое мирное соглашение по Украине, несмотря на угрозы новых санкций. Об этом Bloomberg сообщили источники, знакомые с позицией Кремля. Президент России Владимир Путин, по их словам, видит в Трампе наилучшую возможность завершить войну, но готов продолжать боевые действия, если переговоры провалятся.

На минувших выходных Трамп заявил, что он «взбешен» темпами переговоров и недоволен Путиным, но позже смягчил тон, выразив уверенность, что тот «выполнит свою часть сделки». При этом Трамп ранее обещал добиться быстрой остановки крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Россия «предпочитает говорить, а не воевать» и продолжает диалог с США. Санкционные угрозы из Вашингтона в Кремле не воспринимают всерьез, но Москва по-прежнему надеется на уступки: послабление санкций, остановку поставок вооружений Украине и восстановление доступа к SWIFT для госбанков.

Тем временем спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и экономический переговорщик Кирилл Дмитриев, находящийся под санкциями, проводят встречи в Вашингтоне. Сам Дмитриев заявил на днях, что «противники сближения боятся, что Россия и США начнут понимать друг друга и найдут точки соприкосновения».

На фоне переговоров Россия объявила о крупнейшем с 2010 года весеннем призыве — 160 тыс. человек. Минобороны утверждает, что их не направят в зону боевых действий. Одновременно стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Кремль настаивает, что соглашение должно учитывать контроль России над частями юга и востока Украины — не только оккупированные территории, но и находящиеся под контролем Украины оставшиеся части Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Путин также требует отказа Киева от вступления в НАТО и ограничений для украинской армии.

Среди предложений Москвы — углубленное экономическое сотрудничество, включая Арктику и добычу редкоземельных металлов. Взамен Россия хочет, чтобы США инвестировали в украинскую инфраструктуру и ресурсы. В это же время Трамп призывает Киев согласиться на экономическое партнерство с Вашингтоном и заключить сделку по совместной разработке украинских ресурсов.

При этом США на днях ввели 10%-ную пошлину против Украины, но не включили Россию в последний санкционный пакет. Позднее в Вашингтоне пояснили, что торговые связи с РФ и так прерваны.

В то же время в Конгрессе США 50 сенаторов внесли законопроект о 500%-ной пошлине на страны, покупающие российскую нефть и газ, если Путин откажется от добросовестных переговоров. Но в Москве считают, что такие меры ударят прежде всего по странам-импортерам — Китаю, странам Азии и развивающимся экономикам, отмечает Bloomberg.