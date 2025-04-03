ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
В Кремле рассчитывают дожать Трампа
В Москве уверены: американские санкции не страшны, мирное соглашение на выгодных условиях достижимо, а если и нет, то можно продолжать воевать дальше
В Кремле рассчитывают дожать Трампа
/ Reuters
3 апреля 2025 г.

Москва по-прежнему рассчитывает, что президент США Дональд Трамп поможет заключить приемлемое мирное соглашение по Украине, несмотря на угрозы новых санкций. Об этом Bloomberg сообщили источники, знакомые с позицией Кремля. Президент России Владимир Путин, по их словам, видит в Трампе наилучшую возможность завершить войну, но готов продолжать боевые действия, если переговоры провалятся.

На минувших выходных Трамп заявил, что он «взбешен» темпами переговоров и недоволен Путиным, но позже смягчил тон, выразив уверенность, что тот «выполнит свою часть сделки». При этом Трамп ранее обещал добиться быстрой остановки крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Россия «предпочитает говорить, а не воевать» и продолжает диалог с США. Санкционные угрозы из Вашингтона в Кремле не воспринимают всерьез, но Москва по-прежнему надеется на уступки: послабление санкций, остановку поставок вооружений Украине и восстановление доступа к SWIFT для госбанков.

Тем временем спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и экономический переговорщик Кирилл Дмитриев, находящийся под санкциями, проводят встречи в Вашингтоне. Сам Дмитриев заявил на днях, что «противники сближения боятся, что Россия и США начнут понимать друг друга и найдут точки соприкосновения».

На фоне переговоров Россия объявила о крупнейшем с 2010 года весеннем призыве — 160 тыс. человек. Минобороны утверждает, что их не направят в зону боевых действий. Одновременно стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Кремль настаивает, что соглашение должно учитывать контроль России над частями юга и востока Украины — не только оккупированные территории, но и находящиеся под контролем Украины оставшиеся части Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Путин также требует отказа Киева от вступления в НАТО и ограничений для украинской армии.

Среди предложений Москвы — углубленное экономическое сотрудничество, включая Арктику и добычу редкоземельных металлов. Взамен Россия хочет, чтобы США инвестировали в украинскую инфраструктуру и ресурсы. В это же время Трамп призывает Киев согласиться на экономическое партнерство с Вашингтоном и заключить сделку по совместной разработке украинских ресурсов.

При этом США на днях ввели 10%-ную пошлину против Украины, но не включили Россию в последний санкционный пакет. Позднее в Вашингтоне пояснили, что торговые связи с РФ и так прерваны.

В то же время в Конгрессе США 50 сенаторов внесли законопроект о 500%-ной пошлине на страны, покупающие российскую нефть и газ, если Путин откажется от добросовестных переговоров. Но в Москве считают, что такие меры ударят прежде всего по странам-импортерам — Китаю, странам Азии и развивающимся экономикам, отмечает Bloomberg.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us