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Где в Турции в древности добывали золото и чеканили первые монеты?
Руины города Сарды находятся в 75 км от Измира. Когда-то это был один из величайших городов древнего мира, столица могущественного Лидийского царства. Здесь издавна в горных реках добывали золото и в VI в до н.э. — в эпоху правления несметно богатого царя Креза начали чеканить первые в мире монеты. Сейчас здесь можно увидеть поражающий масштабами фасад римских терм, остатки здания гимнасиума, синагогу, украшенную великолепными мозаиками и остатки некогда грандиозного храма Артемиды. #trtнарусском #Турция #Сарда #золотодобыча #золото #древность #руины #измир #новости
Сарда / Others
19 августа 2022 г.
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