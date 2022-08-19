Где в Турции в древности добывали золото и чеканили первые монеты?

Руины города Сарды находятся в 75 км от Измира. Когда-то это был один из величайших городов древнего мира, столица могущественного Лидийского царства. Здесь издавна в горных реках добывали золото и в VI в до н.э. — в эпоху правления несметно богатого царя Креза начали чеканить первые в мире монеты. Сейчас здесь можно увидеть поражающий масштабами фасад римских терм, остатки здания гимнасиума, синагогу, украшенную великолепными мозаиками и остатки некогда грандиозного храма Артемиды. #trtнарусском #Турция #Сарда #золотодобыча #золото #древность #руины #измир #новости