Граждане России за семь месяцев 2022 года купили в Анталье 6877 квартир, став лидерами по приобретению недвижимости в этом городе, сообщает ТАСС со ссылкой на данные института статистики Турецкой Республики.

За аналогичный период прошлого года россияне приобрели 5379 объектов недвижимости, напоминает статистическое ведомство.

На втором месте по приобретению жилья в Анталье находятся граждане Ирана (5315 объектов), за ними следуют жители Ирака (4405 объектов).

В целом, как отмечается, доля продажи недвижимости иностранцам в Анталье в январе-июле 2022 года выросла на 129% в сравнении с годом ранее. По этому показателю Анталья обошла Стамбул, который традиционно занимает первое место в Турции по продаже жилья.

​​​​​​​В одной только в Анталье в июле иностранцам был продан 1421 объект недвижимости, а в Стамбуле — 1154 объекта. Всего в Турции в прошлом месяце иностранные граждане приобрели 3939 единиц жилья, из них 30,6% приходится на Анталью.

Интерес к приобретению жилья в Турции россияне проявляли и ранее. В 2021 году они купили более 3,6 тыс объектов недвижимости в стране, потратив в общей сложности несколько десятков миллиардов рублей. Тогда сообщалось, что за январь-октябрь прошлого года граждане России приобрели жилья в Турции на сумму около 40,6 млрд рублей (более $542 млн).