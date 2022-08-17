Германия планирует вернуть свои бывшие земли, находящиеся сейчас в пределах границ Польши, заявил председатель Национального банка Польши Адам Глапинский в интервью Gazeta Polska.

«Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то есть бывшей советской оккупационной зоны, то с момента выполнения этой задачи — о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ», — сообщил Глапинский.

По его мнению, такой сценарий может реализоваться, если к власти в Польше вернется бывший премьер-министр страны (в 2007-2014 годах), а ныне лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск. Ближайшие парламентские выборы в Польше намечены на 2023 год.

Глапинский подчеркнул, что Германия заботится о своих национальных интересах на протяжении нескольких десятилетий. По его мнению, сценарий возвращения некогда немецких территорий в состав ФРГ стал возможен после выхода Великобритании из Европейского союза. Более того, Глапинский заявил, что Берлин стремится подчинить себе страны, находящиеся между Германией и Россией. Он добавил, что у ФРГ сложилось такое «представление о равновесии в Европе будущего».

Значительная часть современной территории Польши до 1945 года находилась под контролем Германии. По итогам Второй мировой войны к Польше отошли земли, расположенные восточнее линии Одер/Нейсе, а именно: часть Западной Пруссии, часть Силезии, Восточная Померания и Восточный Бранденбург, округ Щецина к западу от Одры, а также Вольный город Данциг (ныне Гданьск).