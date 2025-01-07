ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль лишает палестинцев крова
Израильские действия на оккупированных территориях привели к разрушению 1767 зданий в 2024 году и затронули более 165 тыс. палестинцев
Израиль лишает палестинцев крова
В 2024 году Израиль разрушил 1767 зданий, принадлежащих палестинцам / Reuters
7 января 2025 г.

В 2024 году Израиль разрушил 1767 зданий, принадлежащих палестинцам, на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщается на сайте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

С 2010 года израильскими силами было выселено 2822 палестинца, а число пострадавших от разрушений на Западном берегу реки Иордан превысило 90 тыс. человек. В 2024 году снос зданий заставил мигрировать 4258 палестинцев, а общий ущерб затронул 165 055 человек.

Разделение Западного берега на зоны А, В и С определено соглашением «Осло-2», подписанным в 1995 году. Зона А (18% территории) находится под контролем Палестины, включая безопасность. В зоне В (21%) административное управление принадлежит Палестине, но безопасность обеспечивает Израиль. Зона С (61%) полностью находится под контролем Израиля, включая безопасность.

Число жертв израильского нападения на Газу превысило 45 700 человек, причем большинство из них — женщины и дети. Правозащитные группы назвали действия Израиля геноцидом, а Международный уголовный суд выдал ордера на арест израильских официальных лиц, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, по обвинению в военных преступлениях.

Система здравоохранения Газы полностью разрушена. Более 20 тыс. пациентов ожидают срочной медицинской эвакуации, в то время как атаки на больницы оставили территорию без действующих медицинских учреждений.

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