Турция предлагает реформировать структуру ООН

Организация Объединенных Наций в обновленном виде должна быть более эффективной в вопросах защиты международного мира, заявил глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун в видеообращении к участникам заседания «Реформа Совета Безопасности ООН: новый подход к восстановлению международного порядка» в Париже. По его словам, ООН ранее оказалась неспособна остановить трагедии в Боснии, Руанде и Сирии, сегодня это же повторяется в Украине. #trtнарусском #Турция #ООН #Алтун #реформа #мир #реформы #трт #новости