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Турция предлагает реформировать структуру ООН
Организация Объединенных Наций в обновленном виде должна быть более эффективной в вопросах защиты международного мира, заявил глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун в видеообращении к участникам заседания «Реформа Совета Безопасности ООН: новый подход к восстановлению международного порядка» в Париже. По его словам, ООН ранее оказалась неспособна остановить трагедии в Боснии, Руанде и Сирии, сегодня это же повторяется в Украине. #trtнарусском #Турция #ООН #Алтун #реформа #мир #реформы #трт #новости
Турция предлагает реформировать структуру ООН / Others
17 августа 2022 г.
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