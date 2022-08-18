В ФРГ рекордные показатели дискриминации на расовой и этнической почве — отчет

В 2021 в Германии зафиксировали 5 600 случаев дискриминации. Больше чем в трети случаев причиной стало расовое и этническое происхождение, — говорится в отчете главы Федерального антидискриминационного агентства ФРГ Ферды Атаман. #trtнарусском #Германия #дискриминация #расизм #фрг #отчет #новини #новости