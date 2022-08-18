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В ФРГ рекордные показатели дискриминации на расовой и этнической почве — отчет
В 2021 в Германии зафиксировали 5 600 случаев дискриминации. Больше чем в трети случаев причиной стало расовое и этническое происхождение, — говорится в отчете главы Федерального антидискриминационного агентства ФРГ Ферды Атаман. #trtнарусском #Германия #дискриминация #расизм #фрг #отчет #новини #новости
В ФРГ рекордные показатели дискриминации на расовой и этнической почве — отчет / Others
18 августа 2022 г.
Истории
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