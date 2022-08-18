Анкара сыграла решающую роль в сделке по зерну между Украиной и Россией, и теперь президент Турции стремится убедить обе стороны достичь всеобъемлющего прекращения огня.

Турция становится ключевым посредником между Россией и Украиной. Президент Реджеп Тайип Эрдоган направляется во Львов 18 августа (его самолет вылетел из аэропорта в 09:15 по местному времени), чтобы ослабить напряженность, которая способствовала глобальному дефициту зерна и росту инфляции.

Турецкое руководство помогло заключить судьбоносную сделку между двумя враждующими соседями по вопросу застрявших в портах Украины миллионов тонн зерна. Также Анкара постоянно призывала обе стороны к всеобъемлющему прекращению огня.

Эрдоган проведет важную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове, поскольку он стремится расширить посреднические усилия Турции по прекращению кровавого конфликта.

На повестке дня должны быть усилия по расширению масштабов зерновой сделки, в которой участвовала Турция. Совместный координационный центр в Стамбуле, в который входят представители Турции, Украины, России и ООН, продолжает бесперебойно отслеживать процесс экспорта зерна из черноморских портов.

«Этот визит может быть направлен на развитие и расширение этого дипломатического успеха», — говорит Грегори Саймонс, доцент Института российских и евразийских исследований Упсальского университета, имея в виду сделку по зерну, которая проложила путь как для Украины, так и для России по отгрузке сельхозпродукции из портов Черного моря.

Саймонс считает, что визит Эрдогана в Украину направлен на развитие успеха зерновой сделки, чтобы использовать этот импульс для убеждения Киева и Москвы заключить перемирие. «Я думаю, что это еще больше укрепит репутацию Турции как честного брокера и посредника», — сказал Саймонс в комментарии TRT World.

Турецкая челночная дипломатия

5 августа президент Эрдоган встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, где они обсудили конфликты в Украине и Сирии. Турция, несмотря на членство в НАТО, занимает исключительную позицию и способна вести диалог одновременно как с русскими, так и с украинцами благодаря челночной дипломатии Эрдогана.

«Турция стала одним из главных игроков в затянувшейся войне», — написал Евгений Чаусовский , старший аналитик Newlines Institute, ранее занимавший должность старшего аналитика по Евразии в геополитической аналитической фирме Stratfor. Он отметил, что «многогранная стратегия подключения» Анкары принесла «значительные результаты», такие как соглашение по зерну.

«Визит Эрдогана происходит в подходящий момент, поскольку Турция выходит дипломатическим победителем из нынешнего украинского кризиса. Эрдоган умело использовал свои российские рычаги воздействия, появившиеся в результате сирийской, ливийской и азербайджано-армянской войн, чтобы оказать Украине столь необходимую помощь», — говорит Камаль Алам, военный аналитик и старший научный сотрудник Атлантического совета.

«Эрдоган демонстрирует этой поездкой укрепление своей репутации в Европе в то время, когда Запад нуждается в Турции больше, чем когда-либо», — сказал Алам TRT World и напомнил, что Украина подписала соглашение о развитии связей в сфере ВТС с Анкарой.

Другие аналитики также считают, что подход Турции к украинскому конфликту имеет гораздо больше смысла, чем общий подход Запада. «Активный подход» Анкары предлагает «важные уроки для Запада о том, как наиболее эффективно вести дела с Россией», указал Чаусовский.

Хотя у Турции прочные связи с Россией, она также сохраняет торговые и военные отношения с Киевом, поддерживая территориальную целостность страны и выступая против российской аннексии Крымского полуострова, говорит Алам. С помощью челночной дипломатии Анкара усердно работала с обеими сторонами над урегулированием их разногласий.

В последние дни несколько нападений на российские войска в Крыму привели к эскалации напряженности. Всего за одну атаку на прошлой неделе на крымской авиабазе было уничтожено семь российских самолетов — таких потерь Москва не несла со времен Второй мировой войны. У Украины нет ракет или возможности атаковать на таком расстоянии, чтобы поразить Крым, говорят озадаченно аналитики.

«Ситуация в Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И действуют точно так же, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке и Латинской Америке», — заявил Владимир Путин во вторник, обвинив Вашингтон в недавней эскалации напряженности как в Украине, так в других регионах, например, на Тайване.

По мнению аналитиков, вооружение Вашингтоном Украины и жесткие санкции Запада в отношении России только способствуют затягиванию конфликта и оттягивают время для возможного перемирия. По словам Саймонса, в то время как Турция играет свою роль в попытках заключить какое-то соглашение между Украиной и Россией, США также должны приложить усилия.