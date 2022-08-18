Количество жертв ракетного обстрела Харькова выросло до двенадцати

По меньшей мере 12 погибших и более 30 раненых в результате вечернего и утреннего обстрелов Харькова. Около 21:30 российская ракета, предположительно выпущенная комплексом «Искандер», попала в трехэтажный жилой дом в Салтовском районе. Около 04:30 утра военные совершили пуски еще 8 ракет с территории РФ в направлении Харьковской области. Москва утверждает, что огонь велся по иностранным наемникам. #trtнарусском #Харьков #Украина #обстрелы #жертвы #новости