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Количество жертв ракетного обстрела Харькова выросло до двенадцати
По меньшей мере 12 погибших и более 30 раненых в результате вечернего и утреннего обстрелов Харькова. Около 21:30 российская ракета, предположительно выпущенная комплексом «Искандер», попала в трехэтажный жилой дом в Салтовском районе. Около 04:30 утра военные совершили пуски еще 8 ракет с территории РФ в направлении Харьковской области. Москва утверждает, что огонь велся по иностранным наемникам. #trtнарусском #Харьков #Украина #обстрелы #жертвы #новости
Харьков / Others
18 августа 2022 г.
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