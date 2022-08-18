Энергетический кризис в мире усугубляется, усиливая давление на сырьевые отрасли, которые являются основой мировой экономики, пишет Bloomberg.

​​​​​​​Агентством был составлен список из пяти секторов, по которым кризис ударил сильнее всего.

Промышленные металлы

За последний год Европа потеряла почти половину своих мощностей по выплавке цинка и алюминия. В дальнейшем ситуация будет ухудшаться. Крупнейший норвежский производитель алюминия и алюминиевых изделий Norsk Hydro на прошлой неделе объявил, что из-за роста цен на электроэнергию планирует закрыть алюминиевый завод в Словакии в конце сентября. Бельгийская компания Nyrstar объявила о закрытии цинкового завода Budel в Нидерландах. Крупнейший американский производитель алюминия Century Aluminum в начале года был вынужден временно остановить работу завода в штате Кентукки, так как стоимость электроэнергии сделала предприятие нерентабельным.

Сталь

Отключение электроэнергии из-за засухи в китайской провинции Сычуань затронуло более 70% местных сталелитейных заводов, они были вынуждены приостановить производство или перейти на нормирование, что влияет на стоимость железной руды, необходимой для производства стали. В США как минимум два сталелитейных завода приостановили некоторые операции, чтобы сократить расходы на электроэнергию, а британская сталелитейная компания British Steel была вынуждена повысить цены на продукцию.

«Зеленые» металлы

Из-за энергетического кризиса в Китае сократилось производство лития и поликремния. По данным BloombergNEF, в 2021 году на долю китайской провинции Сычуань пришлось более 20% всего производимого в стране лития, аналитики ждут роста цен на литий в краткосрочной перспективе. Цена металлического кремния, который используется в производстве огромного числа товаров, за неделю выросла на 12%.

Удобрения

Мировые экспортеры удобрений сокращают поставки в другие страны из-за опасений продовольственного кризиса и роста цен на газ. Минимум 25% европейских мощностей по производству азотных удобрений уже потеряна, в Китае наблюдается непростая ситуация из-за нехватки электроэнергии. Рост цен на удобрения может заставить фермеров сократить их использование, что негативно отразится на урожае. Международная ассоциация производителей удобрений прогнозирует в следующем сезоне максимальный с 2008 года спад потребления.

Сахар

Цены на продовольствие во всем мире вырастут из-за увеличения цен на сахар. Немецкая сахарная корпорация Suedzucker уже предупредила о росте цен на свою продукцию. У компании есть план по переходу с природного газа на другие источники энергии в случае прекращения поставок из России, однако этот процесс может еще больше повысить стоимость сахара для потребителей.