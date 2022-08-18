Энергетический кризис в мире усугубляется, усиливая давление на сырьевые отрасли, которые являются основой мировой экономики, пишет Bloomberg.
Агентством был составлен список из пяти секторов, по которым кризис ударил сильнее всего.
Промышленные металлы
За последний год Европа потеряла почти половину своих мощностей по выплавке цинка и алюминия. В дальнейшем ситуация будет ухудшаться. Крупнейший норвежский производитель алюминия и алюминиевых изделий Norsk Hydro на прошлой неделе объявил, что из-за роста цен на электроэнергию планирует закрыть алюминиевый завод в Словакии в конце сентября. Бельгийская компания Nyrstar объявила о закрытии цинкового завода Budel в Нидерландах. Крупнейший американский производитель алюминия Century Aluminum в начале года был вынужден временно остановить работу завода в штате Кентукки, так как стоимость электроэнергии сделала предприятие нерентабельным.
Сталь
Отключение электроэнергии из-за засухи в китайской провинции Сычуань затронуло более 70% местных сталелитейных заводов, они были вынуждены приостановить производство или перейти на нормирование, что влияет на стоимость железной руды, необходимой для производства стали. В США как минимум два сталелитейных завода приостановили некоторые операции, чтобы сократить расходы на электроэнергию, а британская сталелитейная компания British Steel была вынуждена повысить цены на продукцию.
«Зеленые» металлы
Из-за энергетического кризиса в Китае сократилось производство лития и поликремния. По данным BloombergNEF, в 2021 году на долю китайской провинции Сычуань пришлось более 20% всего производимого в стране лития, аналитики ждут роста цен на литий в краткосрочной перспективе. Цена металлического кремния, который используется в производстве огромного числа товаров, за неделю выросла на 12%.
Удобрения
Мировые экспортеры удобрений сокращают поставки в другие страны из-за опасений продовольственного кризиса и роста цен на газ. Минимум 25% европейских мощностей по производству азотных удобрений уже потеряна, в Китае наблюдается непростая ситуация из-за нехватки электроэнергии. Рост цен на удобрения может заставить фермеров сократить их использование, что негативно отразится на урожае. Международная ассоциация производителей удобрений прогнозирует в следующем сезоне максимальный с 2008 года спад потребления.
Сахар
Цены на продовольствие во всем мире вырастут из-за увеличения цен на сахар. Немецкая сахарная корпорация Suedzucker уже предупредила о росте цен на свою продукцию. У компании есть план по переходу с природного газа на другие источники энергии в случае прекращения поставок из России, однако этот процесс может еще больше повысить стоимость сахара для потребителей.