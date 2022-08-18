Выходец из армянской общины Турции Берк Аджар назначен главой Бабадагского муниципалитета города Денизли, сообщает «Анадолу».

Имя Аджара впервые прозвучало на церемонии закрытия 110-х курсов переподготовки кандидатов в руководители районов.

Аджар после окончания юридического факультета работал по специальности. Успешно сдав экзамены, Аджар получил право выдвинуть свою кандидатуру на должность руководителя района. Он получил назначение на должность главы муниципалитета после окончания курсов и полноценной стажировки.

Бекр Аджар — первый глава района армянской национальности в Турецкой Республике.

В последнее время Турция и Армения взяли курс на нормализацию отношений. В Турецкой Республике проживает не менее 100 тысяч армян.

В конце октября 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместном выступлении для прессы с Ильхамом Алиевым заявил, что атмосфера для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией и продвижения к долгожданной нормализации отношений более благоприятна, чем когда-либо прежде. По его словам, если Ереван проявит искреннюю волю в отношениях с Баку, не будет никаких препятствий и для нормализации отношений Анкары с Арменией. «Совершенно необходимо, чтобы границы были определены и взаимно признаны. Это понимание составляет основу добрососедских отношений», — подчеркивал тогда президент Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что «придет день, когда мы сможем выехать из Зангезура и отправиться в Стамбул, а позиции региона как транзитного логистического центра укрепятся». Он добавил, что развитие инфраструктуры, автомобильного и железнодорожного сообщения принесет пользу не только Азербайджану и Турции, но и всему региону.

В последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян также неоднократно высказывался на тему армянско-турецких отношений. Так, в конце августа 2021-го он отмечал, что Армения получила некоторые положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе и готова ответить на них такими же положительными сигналами. Подобные заявления звучали и в первой половине 2021 года — в мае Пашинян говорил, что «Турция является врагом Армении», однако «вражда между двумя странами должна быть управляема», а месяцем ранее пересмотр отношений с Анкарой в позитивном ключе поддержали и в армянском парламенте.

В сентябре 2021-го Никол Пашинян указал, что в заявлениях руководства Турции видит «возможность говорить о нормализации армяно-турецких отношений, возобновлении работы армяно-турецкой железной дороги и автодорог». «И мы готовы к такому разговору. По большому счету, мы говорим о превращении нашего региона в перекресток, соединяющий запад с востоком, север с югом», — подчеркивал Пашинян. Он отмечал, что Россия уже проявила готовность активно поддерживать этот процесс.