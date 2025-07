Американское издание Defense News опубликовало материал под названием Amid hiring boom, defense firms say labor shortage is dragging them down («На фоне бума найма оборонные компании заявляют, что нехватка рабочей силы тянет их вниз») о проблемах с наймом рабочей силы компаниями военно-промышленного комплекса США.

Нехватка рабочей силы, вызванная длительными последствиями пандемии COVID-19, остается камнем на шее оборонной промышленности США, вынуждая компании «жонглировать» персоналом, проводить ярмарки вакансий и находить обходные пути для обеспечения бесперебойной работы.

В отчетах о прибыли и убытке за II квартал 2022 года руководители компаний неоднократно подчеркивали проблемы с кадрами, которые в некоторых случаях затрудняли завершение важных проектов. Некоторые из крупнейших оборонных фирм США прогнозируют, что проблемы на рынке труда будет наблюдаться до конца года.

Подрядчики от Raytheon Technologies до BAE Systems и Northrop Grumman прогнозируют рост заказов в США и во всем мире после вторжения России в Украину, однако проблемы с рабочей силой и цепочками поставок вызывают вопросы о том, как срочно этот спрос может быть удовлетворен.

Вопреки опасениям по поводу возможной рецессии и бешеной инфляции, американские работодатели в июле опубликовали 528 тысяч вакансий, вернувшись к показателям, потерянным в результате коронавирусной рецессии. Безработица снизилась до 3,5%, что является самым низким показателем с начала пандемии COVID-19 в начале 2020 года.

Нехватка рабочей силы и связанное с пандемией COVID-19 отсутствие сотрудников на рабочем месте замедлили производство на заводе Northrop Grumman в Палмдейле (Калифорния), где компания изготавливает фюзеляжи для истребителей F-35. По словам исполнительного директора компании Кэти Уорден, это побудило Northrop Grumman расширить свой кадровый резерв за счет менее квалифицированных работников, которых компания обучала сама.

«У нас есть необходимое количество сотрудников, но если они не так продуктивны из-за того, что не могут работать постоянно, то в нашей работе происходят перебои. Но ситуация начала нормализовываться. Даже последний всплеск COVID не повлиял на работу так сильно, потому что мы предприняли некоторые смягчающие меры», — сказала Уорден.

Судостроительный гигант HII планирует нанять 5 тысяч новых сотрудников, но уже после набора первых 2 тысяч начались проблемы, говорит исполнительный директор компании Крис Кастнер. Компания решает вопрос с нехваткой сотрудников за счет контрактной или «арендованной» рабочей силы и собственных сотрудников, которые демонстрируют больше готовности работать сверхурочно. При этом такие действия повышают затраты и являются «самым большим риском для компании», отметил Кастнер.