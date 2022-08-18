Узбекистан ввел безвизовый режим для граждан Саудовской Аравии, сообщил президент Шавкат Мирзиёев на переговорах с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом, передаетпресс-служба президента Узбекистана.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодных связей в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах. Была отмечена необходимость создания еще более благоприятных условий для наращивания контактов деловых кругов, увеличения объемов, диверсификации структуры взаимной торговли.

«Уверен, что сегодняшняя историческая встреча послужит мощным сигналом для обогащения нашего сотрудничества и укрепления деловых связей. Бизнесмены наших стран с нетерпением ждут результатов наших переговоров», — сказал Мирзиёев.

Президент Узбекистана пригласил ведущие саудовские компании принять активное участие в процессах приватизации коммерческих банков, крупных объектов промышленности и инфраструктуры Узбекистана.

В ходе встречи была выражена обоюдная заинтересованность в наращивании партнерства в области энергетики и нефтехимии.

Сейчас совместно с компанией ACWA Power начата реализация крупных энергетических проектов стоимостью $2,6 млрд. Многообещающие перспективы имеет партнерство с компанией Sabic в химической отрасли.

Рассмотрены были и вопросы реализации инфраструктурных проектов в сферах транспорта, водоснабжения, развития электросетей, социальной сфере в регионах Узбекистана с участием Саудовского фонда развития. С удовлетворением отмечено успешное проведение очередного заседания узбекско-саудовского Делового совета. По его итогам подписаны соглашения и контракты более чем на $14 млрд в энергетической, химической, электротехнической сферах, по развитию инфраструктуры, сельского хозяйства, фармацевтики, информационных технологий, транспорта.

В ходе визита также было подписано соглашение по строительству саудовской компанией ACWA Power ветропарка мощностью 1,5 ГВт в Республике Каракалпакстан, сообщила пресс-служба министерства энергетики Узбекистана.

Данный проект станет крупнейшей ветроэлектростанцией не только в регионе, но и во всем мире. Планируется, что мощности ВЭС смогут обеспечивать электроэнергией 1,65 млн домохозяйств и компенсировать 2,4 млн тонн выбросов углерода в год.

Также был подписан документ, выражающий намерение саудовской стороны инвестировать в энергетический комплекс Узбекистана $10 млрд в следующие 5 лет.

В последние годы отношения между Узбекистаном и Саудовской Аравией интенсивно развиваются. В 2020 году Узбекистан подписал 25-летнее соглашение с ACWA Power о покупке электроэнергии общей стоимостью $1,2 млрд. Эта электроэнергия будет использоваться для разработки, строительства и эксплуатации газотурбинной электростанции с парогазовой установкой мощностью 1500 МВт в городе Ширин Сырдарьинской области.