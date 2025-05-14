Президент США Дональд Трамп объявил о решении снять все санкции с Сирии после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Заявление было сделано на открытии саммита Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) - США в Эр-Рияде.

«После переговоров с Мухаммедом бин Салманом и президентом Эрдоганом мы снимаем все санкции с Сирии, чтобы они могли начать все заново. Это даст им возможность для нового старта. Эти санкции были очень сильными и разрушительными. Я говорил с Мухаммедом и с моим другом в Турции (Эрдоганом), с которым мы только что общались по телефону, и мы очень четко почувствовали, что это даст им шанс, и эта честь выпала мне», — заявил Трамп.

Ранее утром американский лидер провел встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шарой в рамках своего ближневосточного турне.

«Моя администрация и многие люди в этом регионе разделяют надежду на то, что палестинский народ в Газе будет иметь уверенное и достойное будущее», — отметил Трамп по ситуации в Газе. Он подчеркнул необходимость освобождения всех заложников, назвав это шагом к миру, и выразил ожидание «позитивных сдвигов» в этом вопросе.

Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в проведении политики, которая усилила Иран, назвав это основной причиной нестабильности в регионе. Он призвал все страны применять санкции против иранской ядерной программы. «Я хочу заключить соглашение с Ираном. Но для этого они должны прекратить поддержку терроризма, остановить кровавые войны через посредников и окончательно и гарантированно прекратить стремление к ядерному оружию», — заявил Трамп.

Американский президент также сообщил о назначении своего «близкого друга» Мишеля Иссы послом США в Ливане, назвав это «исторической возможностью» для Ливана построить мирную и процветающую страну с добрососедскими отношениями.

В заключение Трамп выразил желание расширить Авраамские соглашения — пакт о нормализации дипломатических отношений между Израилем и рядом арабских стран, подписанный во время его первого президентского срока.