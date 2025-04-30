Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости ускорить депортации мигрантов, незаконно пребывающих в ЕС. Выступая 29 апреля на съезде Европейской народной партии в Валенсии, она выразила недовольство тем, что только 20% лиц с отказом в предоставлении убежища реально покидают Евросоюз.

«Так больше продолжаться не может. Мы обязаны добиться лучших результатов», — сказала фон дер Ляйен, добавив, что жесткий подход к нелегальной миграции поможет создать пространство для легального въезда квалифицированных специалистов.

С начала года, по ее словам, число незаконных пересечений границ сократилось на 30%, чему способствовало сотрудничество с южными соседями ЕС. Евросоюз уже подписал соглашение с Тунисом и готовит аналогичный документ с Марокко.

В апреле Еврокомиссия также представила общеевропейский список «безопасных третьих стран», куда входят Египет, Косово, Тунис и Марокко. Рассмотрение прошений об убежище от граждан этих стран будет занимать не более трех месяцев.

Риторика главы Еврокомиссии заметно изменилась по сравнению с ее заявлениями времен миграционного кризиса 2015 года, когда она лично принимала у себя дома сирийского беженца и публично поддерживала интеграцию приезжих.