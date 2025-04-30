ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Европа в тренде Трампа: больше депортаций, жестче меры
«Так больше продолжаться не может»: глава Еврокомиссии призвала ужесточить миграционную политику и посетовала, что лишь 20% нелегалов покидают ЕС после отказа в убежище
Европа в тренде Трампа: больше депортаций, жестче меры
Выступая 29 апреля на съезде Европейской народной партии в Валенсии, фон дер Ляйен выразила недовольство тем, что только 20% лиц с отказом в предоставлении убежища реально покидают Евросоюз / AP
30 апреля 2025 г.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости ускорить депортации мигрантов, незаконно пребывающих в ЕС. Выступая 29 апреля на съезде Европейской народной партии в Валенсии, она выразила недовольство тем, что только 20% лиц с отказом в предоставлении убежища реально покидают Евросоюз.

«Так больше продолжаться не может. Мы обязаны добиться лучших результатов», — сказала фон дер Ляйен, добавив, что жесткий подход к нелегальной миграции поможет создать пространство для легального въезда квалифицированных специалистов.

С начала года, по ее словам, число незаконных пересечений границ сократилось на 30%, чему способствовало сотрудничество с южными соседями ЕС. Евросоюз уже подписал соглашение с Тунисом и готовит аналогичный документ с Марокко.

В апреле Еврокомиссия также представила общеевропейский список «безопасных третьих стран», куда входят Египет, Косово, Тунис и Марокко. Рассмотрение прошений об убежище от граждан этих стран будет занимать не более трех месяцев.

Риторика главы Еврокомиссии заметно изменилась по сравнению с ее заявлениями времен миграционного кризиса 2015 года, когда она лично принимала у себя дома сирийского беженца и публично поддерживала интеграцию приезжих.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us