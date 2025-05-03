ПОЛИТИКА
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Трамп решится ударить по «Газпрому»?
Администрация Дональда Трампа подготовила санкции против ключевых российских компаний, но решение об их введении пока не принято
Трамп решится ударить по «Газпрому»?
Дональд Трамп / Reuters
3 мая 2025 г.

Белый дом разработал новый пакет санкций против России. Под ограничения могут попасть «Газпром», компании из ресурсного сектора и банковской сферы. Об этом агентству Reuters сообщили источники в администрации США.

Перечень компаний и деталей не раскрывается. Собеседники уточнили, что речь идет о «крупных активах» и мерах, способных усилить давление на Кремль.

По словам одного из чиновников, решение о введении санкций должен принять лично президент Дональд Трамп.

«Это полностью его решение», — подчеркнул источник. Другой собеседник добавил, что в процессе участвует Совет национальной безопасности США, который координирует усилия по разработке дополнительных карательных мер.

«С самого начала президент четко заявлял о своей приверженности достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня. Мы не комментируем детали текущих переговоров», — заявил представитель Совета Джеймс Хьюитт.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что команда Трампа рассматривает несколько сценариев усиления экономического давления, чтобы подтолкнуть Россию к мирным переговорам. Подробности этих сценариев не раскрываются.

Параллельно с этим сенатор-республиканец Линдси Грэм пообещал, что в случае отказа Кремля остановить войну, Сенат поддержит «сокрушительные» санкции. Среди них — 500-процентные пошлины на импорт в США товаров из стран, закупающих у России нефть, газ или уран.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз готовит 17-й пакет санкций и постарается согласовать его с предложениями Грэма.

«Я пообещал сенатору Линдси Грэму, что мы постараемся согласовать содержание и сроки введения обоих пакетов санкций», — заявил Барро.

На фоне обсуждений «Газпром» отчитался о прибыли в 1,2 трлн рублей по итогам 2024 года. Это контрастирует с рекордным убытком в 629 млрд рублей, зафиксированным годом ранее. Несмотря на потерю европейского рынка, компания осталась прибыльной.

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