Античный город в Турции, который подарил миру пергамент

Пергам был основан греками в XII веке до н.э. В этой крупнейшей столице античного мира находилась вторая по величине библиотека тех времен и был изобретен пергамент. Из вывезенных реликвий в Берлине даже создан отдельный Пергамский музей, знаменитой реликвией которого является алтарь Зевса. Сегодня здесь можно прогуляться по акрополю, увидеть руины храма Траяна, буквально свисающий с горы античный театр, руины стен, дворцов и храмов. #trtнарусском #Турция #Бергама #Пергам #античность #пергамент #акрополь #руины #история