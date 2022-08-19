ПОЛИТИКА
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Античный город в Турции, который подарил миру пергамент
Пергам был основан греками в XII веке до н.э. В этой крупнейшей столице античного мира находилась вторая по величине библиотека тех времен и был изобретен пергамент. Из вывезенных реликвий в Берлине даже создан отдельный Пергамский музей, знаменитой реликвией которого является алтарь Зевса. Сегодня здесь можно прогуляться по акрополю, увидеть руины храма Траяна, буквально свисающий с горы античный театр, руины стен, дворцов и храмов. #trtнарусском #Турция #Бергама #Пергам #античность #пергамент #акрополь #руины #история
пергамент / Others
19 августа 2022 г.
Истории
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