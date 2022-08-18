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Турция примет участие в послевоенном восстановлении инфраструктуры Украины
Турция и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает участие турецкой стороны в послевоенном восстановлении инфраструктуры Украины. В ближайшее время будет создана совместная украинско-турецкая рабочая группа. Восстановление планируют начать с моста в селе Романовка Киевской области, который соединяет Бучу и Ирпень с Киевом. #trtнарусском #Турция #Украина #восстановлениеинфраструктуры #Эрдоган #львів #новини #новости
Украина / Others
18 августа 2022 г.
Истории
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