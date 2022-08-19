Поездка во Львов стала для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана возможностью обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем дальнейшие пути урегулирования. «Мы указали на то, что международное сообщество должно взять на себя больше ответственности, чтобы оживить дипломатический процесс. Я сохраняю свою веру в то, что война в конечном итоге закончится за столом переговоров», — подчеркнул Эрдоган, добавив: путь к диалогу должен быть «кратчайшим и справедливым».

Несмотря на все объективные трудности, мирные переговоры между Москвой и Киевом могли бы вестись на той дипломатической основе, которую сформировали мартовские встречи в Стамбуле, обратил внимание президент Турции. Анкара, в свою очередь, снова выразила готовность оказать в этом посредническую поддержку. Детали дипломатической инициативы также обсуждались в ходе саммита во Львове, проходившего во Дворце Потоцких. «Основной темой нашей трехсторонней встречи было то, чем может закончиться война», — заметил Эрдоган.

Повестка львовской встречи включила обсуждение и практических проблем, возникших на фоне боевых действий, — таких как выполнение условий зерновой сделки, заключенной при непосредственной помощи Турции, и положение Запорожской атомной электростанции. Внимание было привлечено и к ситуации вокруг обмена военнопленными. «Хочу сказать, что этот вопрос нам небезразличен. Я считаю, что те, кто следит за этим, пытаются ответить на вопрос, что произошло с обменом пленными. Мы продолжим эту миссию», — подчеркнул президент Турции.

Намерение взять политическую и экономическую ответственность за урегулирование конфликта Анкара продемонстрировала на деле: представители Турции и Украины в присутствии высшего руководства подписали меморандум, по условиям которого Турция будет участвовать в восстановлении инфраструктуры Украины. Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко пояснил, что турецкие «государственные и бизнес-структуры будут развивать конкретные проекты восстановления, а также предоставлять консультативную и техническую помощь».

Отправной точкой для соответствующей работы может стать реконструкция моста в селе Романовка Киевской области. Как уточнил Зеленский по итогам переговоров, кураторство Анкара возьмет и над восстановлением Харькова и Харьковской области.

Исторический пример

Впрочем, осевая часть дискуссии во Львове — это расширение практического потенциала зернового соглашения, которое стало историческим прорывом в дипломатическом процессе. В Стамбуле 22 июля был принят пакет договоренностей, призванных облегчить поставки продовольствия и удобрений на глобальный рынок в условиях конфликта. Один из документов определяет алгоритм транспортировки зерна из черноморских портов Украины.

По оценкам, которые привела Анкара, с момента реализации этих продовольственных договоренностей из украинских гаваней вышли 25 грузовых судов. Это, как подчеркнул турецкий лидер, 625 тыс. тонн зерна. Он назвал такие итоги «историческим примером совместной работы». «Не только Украина, но и весь мир начал ощущать позитивные результаты этого соглашения», — обратил внимание Эрдоган.

Согласие с этими характеристиками выразил и Гутерриш, который назвал зерновую сделку, заключенную при посредничестве Турции, «беспрецедентной». По его словам, позитивные явления «на продовольственном фронте» необходимы для того, чтобы дать новый импульс дипломатии и решить проблемы людей, «оказавшихся в тисках кризиса».

По оценкам ООН, после соглашения по зерну, глобальные продовольственные рынки показали симптомы постепенной стабилизации: так, индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) с июля снизился на 9%.

Дипломатический успех турецкого посредничества настолько привлек к себе внимание, что в ситуации вокруг зерна попыталась вдогонку обозначить свою роль и администрация президента США Джо Байдена. Как проинформировал госсекретарь Энтони Блинкен, его страна намерена внести $68 млн во Всемирную продовольственную программу по закупке пшеницы из Украины для урегулирования глобальных проблем, связанных с голодом.

Не исключено, что расширение потенциала зерновой сделки может стать средством убеждения Киева и Москвы для заключения прочного перемирия, говорят в экспертной среде. «Я думаю, что это еще больше укрепит репутацию Турции как честного брокера и посредника», — подчеркнул Грегори Саймонс, доцент Института российских и евразийских исследований Упсальского университета.

Преобразование «Стамбула»

Дипломатические шаги Турции не противоречат логике тех усилий, которые были предприняты властями еще до начала конфликта, когда 3 февраля Эрдоган прибыл в Киев, где состоялось десятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция — Украина. Тогда высшее руководство двух стран оформило рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, а также авиационной и космической отраслях. Документы предусматривали строительство на украинской территории завода по производству турецких дронов Bayraktar.

С тех пор турецкая сторона успела почувствовать на себе гуманитарные последствия обострения ситуации в Черноморском регионе. Выступая во Львове, Эрдоган привел данные, согласно которым Турция временно приняла у себя около 325 тыс. украинцев. Среди людей, нашедших приют в стране, — 1099 детей-сирот. Как заметил президент Турции, все беженцы будут находиться здесь до нормализации обстановки в Украине. Принимая во внимание положение всех, кто остался в Украине, Анкара успела направить в страну как минимум 98 грузовиков с гуманитарной помощью.

Однако главные усилия Турция концентрирует на том, чтобы импульс Стамбульского процесса был преобразован сначала в контакт лидеров Украины и России, а затем — в полноформатное соглашение о прекращении боевых действий. Анкара отдает себе отчет в том, что означает сохранение динамики конфликта для глобальной безопасности. «Мы не хотим пережить новый Чернобыль», — подчеркнул Эрдоган, комментируя во Львове ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Турции уже удалось свести на полях Дипломатического форума в Анталье министров иностранных дел России и Украины, а затем обеспечить площадку для встречи делегаций двух конфликтующих сторон.

«Полагаю, все международные актеры осознали особую серьезность и влияние Турции. Подходы, выдвинутые в западных столицах, и созданные на их основе геополитические чтения для того, чтобы по-своему презирать Турцию и порицать ее, потерпели неудачу», — обращал внимание в апреле глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Именно поэтому все, что остается западным столицам и, в первую очередь, Вашингтону — это реплицировать подходы турецкой дипломатии, следуя в фарватере ее стратегии медиатора.