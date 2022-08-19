Европейский союз готовится развернуть в 2023 году дипломатическое и коммерческое наступление в странах Латинской Америки, чтобы попытаться противостоять влиянию в регионе Китая и России, пишет газета El País со ссылкой на документ, подготовленный Европейской службой внешних связей и разосланный министрам иностранных дел стран-членов ЕС.

Как говорится в документе, Китай является первым или вторым по важности торговым партнерам стран Латинской Америки и Карибского бассейна, вытесняя Европейский союз и превосходя США во многих странах. Россия же постепенно укрепляет свое политическое влияние в регионе.

Брюссель обеспокоен ростом влияния РФ и КНР в государствах Латинской Америки. El País пишет, что ЕС пренебрегал своими отношениями с регионом почти десятилетие, сосредоточившись на других проблемах. При этом Китай в период с 2000 по 2020 год увеличил свои инвестиции в Латинской Америке в 26 раз.

Европейский союз попытается остановить растущую дистанцию с Латинской Америкой благодаря качественному скачку в интенсивности контактов, кульминацией которого станет саммит в ходе испанского председательства в Совете ЕС во второй половине 2023 года.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в начале своего мандата поставил перед собой цель восстановить присутствие и влияние ЕС в Латинской Америке, однако пандемия коронавируса помешала установлению более тесных связей, указывает газета. Российское вторжение в Украину показало, что многие латиноамериканские государства не разделяют европейской реакции на происходящее, сказано в материале.

В документе говорится, что в регионе существует реальный риск социального протеста и политической дестабилизации. Брюссель уже ощущает конкуренцию со стороны Пекина и Москвы в поиске поддержки региона на многосторонних форумах. Европе необходимо систематически продвигать свое многостороннее обязательство со странами Латинской Америки и Карибского бассейна из-за усиления конкуренции со стороны Китая, России и других стран, отмечает газета.

Брюссель изучает возможность инвестиционного пакета, который на основе государственного и частного капитала и кредитов мог бы привлечь €8 млрд. Европейская служба внешних связей подчеркивает, что Боливия, Аргентина и Чили совместно обладают 60% всех запасов лития на планете, а Венесуэла, Аргентина и Бразилия располагают значительными запасами нефти и газа, что важно в связи с газовым кризисом между Европой и Россией.