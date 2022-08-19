Немецкие газовые компании предварительно оценивают в €32 млрд свои потенциальные убытки от недопоставок российского газа в страну за период с 1 октября 2022 года по 1 апреля 2024 года, следует из данных оператора немецкого газового рынка Trading Hub Europe.

Правительство Германии решило ввести для всех газовых компаний специальный налог, средства от которого Trading Hub Europe должен перераспределять тем импортерам, которые пострадали от снижения поставок из России. Заявки на получение компенсаций подали 12 компаний, однако содержащиеся в них оценки не проходили аудит и могут быть в дальнейшем скорректированы как в большую, так и в меньшую сторону.

Из-за снижения «Газпромом» поставок в Германию его клиенты вынуждены закупать недостающие объемы газа по высоким ценам на споте, чтобы обеспечить собственных потребителей. Компания Uniper раскрыла в своей отчетности, что только в первом полугодии 2022 года вызванные такими сделками убытки составили €6,5 млрд. Власти Германии экстренно поддержали Uniper, влив ему в капитал €15 млрд и предоставив льготные кредиты.

В рамках вступившего в силу 9 августа закона власти Германии разрешили газовым компаниям полностью перекладывать газовый налог в цену для конечных потребителей, в том числе населения. Размер налога установлен на уровне €0,24 за 1 кВт•ч. Также был введен отдельный налог (€0,59 за 1 МВт•ч) для заполнения газовых хранилищ, взимаемый с газовых компаний. Эти средства идут Trading Hub Europe, который закупает на них газ для закачки в хранилища.

Одновременно с этим власти ФРГ снизили НДС на газ с 19% до 7% с 1 октября по конец марта 2024 года, что должно компенсировать для потребителей большую часть расходов в связи с новым налогом.

Германия сейчас переживает масштабный кризис на фоне инфляции и проблемы с поставками газа из России, из-за этого властям страны уже пришлось пойти на беспрецедентные шаги. В начале августа появилась информация, что из-за нехватки энергии может быть осложнена работа крематориев в стране. Представители властей Мюнхена, в свою очередь, заявилио переводе тепловых станций на мазутные горелки, а энергоблоков — с угля на газ. Местная энергетическая компания также снизила минимальную температуру в бассейнах и саунах и запустила программу на €10 млн по расширению систем централизованного отопления, которые работают на возобновляемых источниках энергии.